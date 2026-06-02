«Οι ΗΠΑ αποφάσισαν την επαναφορά της Κύπρου στο κανονικό επίπεδο ταξιδιωτικής οδηγίας, Level 1, με σύσταση για τις συνήθεις προφυλάξεις. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο ταξιδιωτικής οδηγίας.

Την ίδια ώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο προέβη αλλαγή οδηγίας με αποτέλεσμα αφενός διατηρεί την Κύπρο στους προορισμούς για τους οποίους δεν υφίσταται σύσταση αποφυγής ταξιδιών, και αφετέρου να κατεβάζει το επίπεδο επικινδυνότητας.

Οι εξελίξεις αντανακλούν την εικόνα της χώρας μας ως ασφαλούς και ποιοτικού προορισμού».