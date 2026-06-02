Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει στα κράτη-μέλη πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αύξηση του ενεργειακού κόστους που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσε να επιτρέψει στις κυβερνήσεις να κατευθύνουν περίπου το 0,3% του ΑΕΠ σε δαπάνες που σχετίζονται με την ενέργεια, εκτός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Το μέτρο θα λειτουργούσε ως ρήτρα διαφυγής, κατά το πρότυπο αντίστοιχων ρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν για τις αμυντικές δαπάνες, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η συζήτηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται να επιβραδυνθεί αισθητά, ενώ ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί, λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους που αποδίδεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκεται η Ιταλία. Η χώρα, η οποία αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια υψηλά επίπεδα χρέους, συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες φωνές που ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία από τις Βρυξέλλες, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με πληθωριστικές πιέσεις.

Παρά την ισχυρότερη ανάπτυξη που κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ιταλίας παραμένει πάνω από το όριο της ΕΕ. Παράλληλα, οι αξιωματούχοι μείωσαν την πρόβλεψη για την ανάπτυξη, μετά την αύξηση του κόστους καυσίμων που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχει αντιδράσει στις επιπτώσεις του πολέμου με προσωρινά μέτρα, μεταξύ των οποίων και η μείωση του φόρου καυσίμων, η οποία παρατείνεται περιοδικά όσο συνεχίζεται η σύγκρουση.

«Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ένα σημαντικό ενεργειακό σοκ, δοκιμάζοντας περαιτέρω την Ευρώπη καθώς πλοηγείται σε ένα ήδη ασταθές γεωπολιτικό και εμπορικό περιβάλλον», είχε προειδοποιήσει τον περασμένο μήνα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις.