Σήμερα, στις 12.30 το μεσημέρι θα γίνει η ανακήρυξη της κυπριακής πόλης που θα γίνει Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2030.

Η απονομή του τίτλου θα βάλει τέλος στην αγωνία δύο πόλεων και των αντιπροσωπειών τους που συμμετείχαν στη διαδικασία. Με την αντίστροφη μέτρηση να έχει αρχίσει, στις δύο αντιπροσωπείες επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία και γλυκιά κόπωση, μαζί με την πεποίθηση ότι έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για να ανταποκριθούν στην πολύχρονη και επίπονη κούρσα.

Η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων ολοκλήρωσε της επί τόπου επισκέψεις στις δύο πόλεις, τη Δευτέρα στη Λάρνακα και την Τρίτη στη Λεμεσό, ενώ την Τετάρτη οι δεκαμελείς αντιπροσωπείες των δύο πόλεων παρουσίασαν αναλυτικά το όραμά τους. Τα μέλη της 12μελούς επιτροπής είχαν παραλάβει πριν από ένα μήνα και τους τελικούς φακέλους των δύο υποψήφιων πόλεων. Λάρνακα και Λεμεσός είχαν επιλεγεί στη βραχεία λίστα με τις επικρατέστερες υποψήφιες πόλεις της Κύπρου τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απονέμει σε κάθε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το βραβείο Μελίνα Μερκούρη, ύψους €1,5 εκατομμυρίων, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», ως αναγνώριση της ποιότητας της προπαρασκευαστικής διαδικασίας.

Η εκδήλωση ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων μεταδίδεται ζωντανά στο youtube και στα ΜΚΔ του Υφυπουργείου Πολιτισμού: