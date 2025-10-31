Στην τελική ευθεία οδηγείται η διαδικασία ανάδειξης της πόλης που θα γίνει Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030 εκ μέρους της Κύπρου.

Η Δευτέρα 3 Νοεμβρίου είναι η τελευταία μέρα κατάθεσης των τελικών φακέλων υποψηφιότητας από τη Λάρνακα και τη Λεμεσό και στις 8 και 9 Δεκεμβρίου η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη στις δύο πόλεις για αξιολόγηση.

Η Λάρνακα υπέβαλε σήμερα Παρασκευή τον δεύτερο φάκελο υποψηφιότητας και σημειώνει ότι είναι αποτέλεσμα «μιας τεράστιας συλλογικής προσπάθειας- των εκατοντάδων συνδημιουργών, των εθελοντών, του ΔΣ, όλων των Δήμων και Κοινοτήτων της επαρχίας Λάρνακας, των χορηγών, της εσωτερικής ομάδας, και των ίδιων των κατοίκων που ονειρεύτηκαν μια καλύτερη Λάρνακα: πιο ανοιχτή, πιο βιώσιμη, πιο φροντιστική».

Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, σε ειδική συνεδρία, το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης είχε εγκρίνει παμψηφεί τον δεύτερο φάκελο, ο οποίος παραθέτει το όραμα της πόλης «για σφυρηλάτηση μιας νέας συμβίωσης μέσα στην τέχνη και τον πολιτισμό με συμπερίληψη, αειφορία και φροντίδα».

Η ομάδα της Λεμεσού γνωστοποίησε από την πλευρά της ότι το bid book είναι έτοιμο να κατατεθεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου. «Έπειτα από μήνες συλλογικής δουλειάς και ανοιχτού διαλόγου, o φάκελος υποψηφιότητας του Λεμεσός 2030 αποτυπώνει το πνεύμα, τη δημιουργικότητα και τις φωνές των ανθρώπων της Λεμεσού».

Η ομάδα του Λεμεσός 2030 ετοιμάζεται πυρετωδώς για την τελική παρουσίαση ενώπιον της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων στις 10 Δεκεμβρίου. Μια μέρα μετά, στις 11 Δεκεμβρίου παίρνει σειρά η ομάδα του Λάρνακα 2030 προκειμένου να θέσει ενώπιον της Επιτροπής το δύσκολο δίλημμα ποια από τις δύο κυπριακές πόλεις θα μοιραστεί τον τίτλο με την Λουβένη από το Βέλγιο και το Νίκσιτς από το Μαυροβούνιο.

Το Νίκσιτς κέρδισε την κούρσα με το Λβιβ από την Ουκρανία και αναδείχτηκε στις 21 Οκτωβρίου από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030 από χώρα της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών/ Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΖΕΣ/ΕΟΧ).

Η πόλη θα ακολουθήσει τα βήματα του Νόβι Σαντ (Σερβία) το 2022, του Μπόντο (Νορβηγία) το 2024 και των Σκοπίων (Βόρεια Μακεδονία) το 2028.

Ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες παγκόσμιες διαιρέσεις και εντάσεις, η πόλη του Νίκσιτς επέλεξε να αναπτύξει την υποψηφιότητά της γύρω από το θέμα της «ανοιχτής πόλης» και την έννοια του «čojstvo» («το να είσαι άνθρωπος»).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απονέμει σε κάθε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το βραβείο Μελίνα Μερκούρη, ύψους €1,5 εκατομμυρίων, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», ως αναγνώριση της ποιότητας της προπαρασκευαστικής διαδικασίας.