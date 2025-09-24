Η Λέβεν θα είναι η βελγική πόλη που θα πλαισιώσει το 2030 τη μια από τις δύο κυπριακές ως Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα.

Κατέκτησε τον πολυπόθητο τίτλο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2030, όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης η διεθνής κριτική επιτροπή στην Εθνική Βιβλιοθήκη, στις Βρυξέλλες.

Το 2030 είναι χρονιά ιδιαίτερης σημασίας, καθώς Βέλγιο και Κύπρος θα μοιραστούν τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Η βελγική πόλη επικράτησε στον τελικό γύρο των Μολενμπέεκ και Ναμούρ, κερδίζοντας έτσι το δικαίωμα να εκπροσωπήσει το Βέλγιο στον θεσμό. Πρόκειται για την πέμπτη φορά που βελγική πόλη ανακηρύσσεται Πολιτιστική Πρωτεύουσα, μετά την Αμβέρσα (1993), τις Βρυξέλλες (2000), την Μπριζ (2002) και τη Μονς (2015).

Οι Γάνδη, Κορτραΐκ και Μπριζ είχαν επίσης καταθέσει υποψηφιότητα για το 2030, αλλά αποκλείστηκαν από την πρώτη φάση της διαδικασίας, πέρυσι.

Η επιλογή της Λέβεν ανακοινώθηκε πανηγυρικά το μεσημέρι από τη διεθνή κριτική επιτροπή. Την προηγούμενη εβδομάδα, τα μέλη της επιτροπής επισκέφθηκαν τις τρεις υποψήφιες πόλεις –την Λέβεν (Τετάρτη), την Μολενμπέεκ (Πέμπτη) και την Ναμούρ (Παρασκευή)– προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τα σημαντικότερα σημεία και τα προτεινόμενα έργα των φακέλων υποψηφιότητας. Τη Δευτέρα και την Τρίτη, οι πόλεις παρουσίασαν επίσημα το «bidbook» τους, ακολουθούμενο από συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων.

Για το 2030, εκτός από τη Λέβεν και τη Λάρνακα ή τη Λεμεσό από την Κύπρο θα τιμηθεί επίσης είτε το Λβιβ (Ουκρανία) είτε το Νίκσιτς (Μαυροβούνιο). Οι δύο τελευταίες προέρχονται από υποψήφιες προς ένταξη χώρες της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο οι ομάδες των υποψήφιων πόλεων βρίσκονται στην τελική ευθεία πριν την παράδοση του τελικού φακέλου υποψηφιότητας. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στις 3 Νοεμβρίου θα κατατεθούν οι φάκελοι και στις 8 και 9 Δεκεμβρίου η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη στις δύο πόλεις για αξιολόγηση.

Στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2025, στη Λευκωσία, θα γίνουν οι τελικές παρουσιάσεις ενώπιον της επιτροπής, η οποία θα αποφασίσει ποια από τις δύο κυπριακές πόλεις θα μοιραστεί τον τίτλο με την Λέβεν.

Μέχρι τότε, ακολουθούν: