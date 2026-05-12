Ένα επτάχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο στο Βέλγιο, όταν μια ριπή ανέμου σήκωσε στον αέρα ένα φουσκωτό κάστρο, μέσα στο οποίο έπαιζε το παιδί.

Η τραγωδία συνέβη το Σάββατο, 9 Μαΐου, όταν ο μικρός Jean Kylian Essombe έπαιζε με φίλους του μέσα στο φουσκωτό που είχε στηθεί, στα πλαίσια τοπικού, παιδικού τουρνουά ποδοσφαίρου, στο Hamme της ανατολικής Φλάνδρας.

Η τραγωδία έγινε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

Η ατμόσφαιρα στο τουρνουά ήταν γιορτινή, με πολλές οικογένειες να διασκεδάζουν στον χώρο. Κάποια στιγμή, μια ξαφνική ριπή ανέμου σήκωσε στον αέρα το φουσκωτό κάστρο, αναποδογυρίζοντάς το.

Το 7χρονο αγόρι εκτοξεύτηκε πάνω από το γήπεδο ποδοσφαίρου και έπεσε πάνω σε έναν φράχτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα.

Τα πληρώματα έκτακτης ανάγκης τον παρείχαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου και το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου όμως δυστυχώς κατέληξε.

RIP Jean 😢. 7 year old footballer Jean Kylian Essombe has tragically died after a bouncy castle was lifted into the air by a sudden gust of wind during a youth football tournament in Belgium.



Στο περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρύτερα άλλα τρία παιδιά, που νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Έρευνα για το τραγικό περιστατικό

Οι εισαγγελείς της Ανατολικής Φλάνδρας έχουν ξεκινήσει έρευνα για το πώς συνέβη το ατύχημα.

Οι αξιωματούχοι φέρονται να εξετάζουν εάν το φουσκωτό κάστρο είχε «αγκιστρώσει» στους πασσάλους σωστά και εάν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας, ενώ ένας εμπειρογνώμονας στάλθηκε στο σημείο.

Ο σύλλογος VW Hamme, ο οποίος διοργάνωσε το τουρνουά, δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές και ανέφερε: «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και την ομάδα του φίλου μας, Jean».

