Το πρόγραμμα με τις ώρες και τα εκλογικά κέντρα όπου θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα την Κυριακή, 24 Μαΐου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων και οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, ανακοίνωσε το Γραφείο Γενικού Εφόρου Εκλογών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου, Κέντρο Γ, Κάλπη 045, στις 10:00.

Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, θα ψηφίσει στο Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού, Κέντρο Α, Κάλπη 028 στις 9:30 ενώ η Αννίτα Δημητρίου, Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, στο Δημοτικό Σχολείο Τρούλλων, Κέντρο Β, Κάλπη 104 στις 10:30.

Όσον αφορά στους αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, ο Στέφανος Στεφάνου, Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ θα ψηφίσει στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Γερίου, Κέντρο Β, Κάλπη 283, στις 9:00.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο Β’ Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης Παρισινός, Κέντρο Δ, Κάλπη 243, στις 9:15.

Ο Χρίστος Χρίστου, Πρόεδρος του Ε.ΛΑ.Μ., θα ψηφίσει στα Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Πολιτικού, Κέντρο Α, Κάλπη 428 στις 10:45.

Ο Νίκος Αναστασίου, Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, στο Β’ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου Κάτω Πολεμιδιών, Κέντρο Γ, Κάλπη 270 στις 11:00.

Ο Μάριος Καρογιάν, Πρόεδρος της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, στο Β’ Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης Παρισινός, Κέντρο Δ, Κάλπη 243 στις 8:45.

Ο Σταύρος Παπαδούρης, Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, στο Λύκειο Απ. Πέτρου και Παύλου Λεμεσού, Κέντρο Γ, Κάλπη 059 στις 11:15.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και οι υποψήφιοι αρχηγοί Πολιτικών Κομμάτων.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, Επικεφαλής του Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο, θα ψηφίσει στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοτριμιθιάς, Κέντρο Β, Κάλπη 384 στις 11:45.

Ο Φειδίας Παναγιώτου, Πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου στο Δημοτικό Σχολείο Μενοίκου, Κέντρο Β, Κάλπη 401 στις 13:30.

Η Ανδρομάχη Σοφοκλέους, Συμπρόεδρος του Βολτ Κύπρος, στο Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου Στροβόλου, Κέντρο Χ, Κάλπη 205 στις 11:30.

Ο Πάνος Λοΐζου Παρράς, Συμπρόεδρος του Βολτ Κύπρος, στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Γερμασόγειας, Κέντρο Β, Κάλπη 114 στις 13:00.

Ο Νικόλας Προδρόμου, Πρόεδρος Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, θα ψηφίσει στο Δημοτικό Σχολείο Φρενάρους, Κέντρο Γ, Κάλπη 057, στις 13:45.

Ο Σωτήρης Χρίστου, Πρόεδρος του Σήκου Πάνω, στο Β’ Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας, Κέντρο Σ, Κάλπη 121 στις 9:45.

Ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Πρόεδρος του ΔΕΚ, στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα, Κέντρο Γ, Κάλπη 152 στις 13:15.

Ο Ανδρέας Χριστοφή, Πρόεδρος του Αγρονόμου Αγροτικού Εργατικού Κόμματος, στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τριμίκλινης, Κέντρο Α, Κάλπη 257 στις 14:15.

Ο Κυριάκος Ανδρέου, Πρόεδρος, Το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου, στα Κοινοτικά Κτίρια Ξυλιάτου, Κέντρο Α, Κάλπη 406, στις 14:00.

Ο Χρήστος Κληρίδης, Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αλλαγής στο Δημοτικό Σχολείο Λυκαβηττού Λευκωσίας, Κέντρο Γ, Κάλπη 010 στις 8:00.

Η Τσελεστίνα Ντε Πέτρο, Πρόεδρος της Ακρο-Αριστερής Αντίστασης Κομμουνισμός, στο Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ’ Στρόβολος, Κέντρο Δ, Κάλπη 222 στις 14:30.

Ο Απόστολος Αποστόλου, Επικεφαλής του Λαϊκού Αγώνα – Ελευθερία, στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα Στροβόλου, Κέντρο Δ, Κάλπη 237 στις 7:45.

Σημειώνεται ότι η Μαριάννα Αθανασίου, Πρόεδρος του Πατριωτικού Μετώπου «Λακεδαιμόνιοι», δεν επιθυμεί κάλυψη και δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα.

ΚΥΠΕ