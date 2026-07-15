Ένα άτομο σκοτώθηκε και δύο ακόμη αγνοούνται μετά τη βύθιση σκάφους στο οποίο επέβαιναν συνολικά 19 άνθρωποι στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, όπως ανακοίνωσαν χθες Τρίτη οι αμερικανικές αρχές.

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έλαβαν «ειδοποίηση για φλεγόμενο σκάφος 600 γυάρδες (σ.σ. περίπου 550 μέτρα) ανοικτά του Αλκατράζ» περί τις 15:35 (τοπική ώρα), εξήγησε ο Ντιν Κρίσπεν, επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος του Σαν Φρανσίσκο, σε σύντομο βίντεο που μοιράστηκε μέσω Instagram ο δήμος.

Με την άφιξή τους, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι το σκάφος «είχε αναποδογυρίσει», πρόσθεσε.

Επιβάτης έχασε τη ζωή του παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν, κατά τον ίδιο. «(Άλλοι) δυο άνθρωποι αγνοούνται ακόμη» ενώ «σκύλος βρέθηκε νεκρός», ανέφερε ακόμη ο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος.

At least one person was killed, and two others are missing, after 16 people were rescued from the water as a boat sank in the San Francisco Bay Tuesday afternoon, prompting a massive response from crews working to rescue people. For the latest, click the link below… pic.twitter.com/onSU3lOELe July 15, 2026

Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 19 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες επιβεβαίωσαν τη διάσωση 16.

Τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα πρόλαβαν να καταγράψουν μέρος του ναυαγίου του μικρού μηχανοκίνητου σκάφους. Εικονίζεται καθώς βυθίζεται στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο.

Οι αρχές δεν ανέφεραν αν πήγαινε στο Αλκατράζ, αν έφευγε από αυτό, ή αν βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή για άλλον λόγο.

Το νησί, όπου βρίσκεται παγκοσμίως γνωστή φυλακή που έχει κλείσει εδώ και δεκαετίες, παραμένει σημαντικό τουριστικό θέλγητρο του Σαν Φρανσίσκο.

Το νερό στον κόλπο είναι κατά κανόνα πολύ κρύο, παρότι καλοκαίρι.

Update: "One person was killed and two others are missing after a recreational boat carrying 19 people capsized near Alcatraz Island in San Francisco Bay, according to fire officials. Three other people were hospitalized." – BNO News pic.twitter.com/gHRzDHtR4J — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 15, 2026

protothema.gr