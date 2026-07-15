Δέκα χρόνια συμπληρώνονται από την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016 στην Τουρκία, μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας της χώρας.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της νύχτας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποίησε την ιστορική τηλεοπτική του παρέμβαση, μέσω κινητού τηλεφώνου, καλώντας τους πολίτες να βγουν στους δρόμους και να αντισταθούν στους πραξικοπηματίες.

Στο μήνυμά του, ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε τις εξελίξεις «απόπειρα πραξικοπήματος από μια μειοψηφία μέσα στις Ένοπλες Δυνάμεις», υποστηρίζοντας ότι η ενέργεια οργανώθηκε από την, όπως την αποκάλεσε, «παράλληλη δομή» της οργάνωσης που η τουρκική κυβέρνηση θεωρεί υπεύθυνη για το πραξικόπημα.

«Πιστεύω ότι απέναντι σε αυτή την επίθεση κατά της ενότητας, της συνοχής και της ακεραιότητας της χώρας μας, το έθνος μας θα δώσει την πρέπουσα απάντηση και οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν όπως αρμόζει», είχε δηλώσει.

Λίγη ώρα αργότερα απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τους πολίτες να κατέβουν στις πλατείες και στα αεροδρόμια, προκειμένου να αντισταθούν στην απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης.

«Καλώ τους πολίτες μας να συγκεντρωθούν στις πλατείες των πόλεών μας και στα αεροδρόμια. Ας βρεθούμε όλοι μαζί εκεί. Και ας έρθει αυτή η μειοψηφική ομάδα με τα τανκς και τα πυροβόλα της· ό,τι σκοπεύει να κάνει, ας το κάνει απέναντι στον ίδιο τον λαό», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Ερντογάν είχε δηλώσει πως «μέχρι σήμερα δεν έχω γνωρίσει καμία δύναμη ισχυρότερη από τη δύναμη του λαού» και είχε διαμηνύσει ότι η κυβέρνηση δεν επρόκειτο να υποχωρήσει απέναντι στους πραξικοπηματίες.

skai.gr