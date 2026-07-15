Σε νέες προκλητικές δηλώσεις για το Κυπριακό προχώρησε ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, επιχειρώντας να δικαιολογήσει την τουρκική εισβολή του 1974 και υποστηρίζοντας ότι, χωρίς την τουρκική στρατιωτική επέμβαση, «η Κύπρος θα μπορούσε να είχε γίνει σαν τη Γάζα».

Ο Τούρκος αντιπρόεδρος εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι έχασε την αμεροληψία της στο Κυπριακό από τη στιγμή που ενέταξε την Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος-μέλος.

«Αν κάποιος πραγματικά αναζητά ένα πρόβλημα που αξίζει καταδίκης στην ιστορία, θα πρέπει να εξετάσει τις ιστορικές συνθήκες που κατέστησαν αναγκαία την “Ειρηνευτική Επιχείρηση στην Κύπρο“», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιλμάζ υποστήριξε ακόμη ότι μετά την τουρκική εισβολή «ήρθαν η ειρήνη και η ασφάλεια στο νησί», ισχυριζόμενος ότι αυτό ίσχυσε τόσο για τους Τουρκοκύπριους όσο και για τους Ελληνοκύπριους.

«Για περισσότερα από 50 χρόνια, η Ειρηνευτική Επιχείρηση έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της ειρήνης, της ασφάλειας, της οικονομικής ανάπτυξης και της δημοκρατικής σταθερότητας στο νησί», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι η Τουρκία ενήργησε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών της ως εγγυήτρια δύναμη.

Στο ίδιο πλαίσιο διατύπωσε τον ισχυρισμό ότι, αν η Τουρκία δεν είχε επέμβει στρατιωτικά το 1974, «τα βάσανα στην Κύπρο θα μπορούσαν να είναι παρόμοια με την ανθρωπιστική τραγωδία που βιώνουμε σήμερα στη Γάζα».

Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας επέκρινε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υποστηρίζοντας ότι δεν θα πρέπει να λειτουργεί με πολιτικά κίνητρα ούτε να εξυπηρετεί «τους πολιτικούς υπολογισμούς ορισμένων κύκλων».

«Το καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι να υπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες, αλλά να υπερασπίζεται τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρώπης, το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη», ανέφερε, καλώντας τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να ενεργήσουν, όπως είπε, σύμφωνα με αυτή την ευθύνη.

skai.gr