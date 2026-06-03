Παρά την πτωτική πορεία στις τιμές των καυσίμων, η ρευστή κατάσταση όσον αφορά τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή δεν επιτρέπει ασφαλείς προβλέψεις για την πορεία των τιμών, σύμφωνα με δηλώσεις από την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων.

Ο Αντιπρόεδρος και Εκπρόσωπο Τύπου του Συνδέσμου Πρατηριούχων, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ πως για να γίνουν αισθητές στους καταναλωτές οι μειώσεις αυτές θα πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενες και να κυμαίνονται περί τα 7 σεντ το λίτρο όπως ήταν και οι αυξήσεις.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή, από τις 10 Μαΐου η τιμή του πετρελαίου κίνησης παρουσίασε, κατά μέσο όρο, μείωση περίπου 9 σεντ ανά λίτρο στη λιανική αγορά, σε αντίθεση με τη βενζίνη 95 οκτανίων που κατέγραψε κατά την ίδια περίοδο μέση αύξηση περίπου 5 σεντ ανά λίτρο, όπως ανέφερε σε δήλωση στο ΚΥΠΕ, ο Διευθυντής Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή Κωνσταντίνος Καραγιώργης.

Ο κ. Καραγιώργης σημείωσε ότι εφόσον διατηρηθούν τα δεδομένα που καταγράφονται τις τελευταίες δεκαπέντε περίπου ημέρες στις τιμές Platts, κατά το προσεχές διάστημα αναμένεται να σημειωθούν περαιτέρω μειώσεις στις λιανικές τιμές του πετρελαίου κίνησης, καθώς και μειώσεις στις τιμές της βενζίνης 95 οκτανίων.

Περαιτέρω, ο κ. Καραγιώργης επεσήμανε πως στην παρούσα φάση, δεν είναι δυνατό να διατυπωθούν ασφαλείς προβλέψεις για την πορεία των τιμών των καυσίμων, καθώς η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη. Η συνέχιση των εχθροπραξιών και η μη επίτευξη οριστικής συμφωνίας σχετικά με τη σύγκρουση στην περιοχή του Ιράν εξακολουθούν να επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές ενέργειας, γεγονός που αντανακλάται άμεσα στις διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων, πρόσθεσε.

«Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να διατυπωθούν αξιόπιστες εκτιμήσεις για τη μελλοντική πορεία των τιμών, καθώς οποιαδήποτε εξέλιξη στο γεωπολιτικό περιβάλλον ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα το κόστος των πετρελαιοειδών προϊόντων», τόνισε.

Παρά ταύτα τα διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίτευξη συμφωνίας έχουν συμβάλει στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, είπε, προσθέτοντας ότι ειδικότερα, από τις 20 Μαΐου, καταγράφεται πτωτική τάση στις τιμές Platts, δηλαδή στις τιμές με τις οποίες τα διυλιστήρια διαθέτουν τα καύσιμα στην αγορά.

Σημείωσε πως οι μειώσεις αυτές αναμένεται να μεταφερθούν σταδιακά και στις λιανικές τιμές, χωρίς, ωστόσο, να μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη η συνέχιση της τάσης αυτής, λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας.

Η αβεβαιότητα εξακολουθεί να παραμένει υψηλή και οι έντονες διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας ενδέχεται να συνεχιστούν όσο δεν επιτυγχάνεται οριστική συμφωνία και δεν τερματίζονται οι εχθροπραξίες, συνέχισε, συμπληρώνοντας πως «για τον λόγο αυτό, οποιαδήποτε εκτίμηση για τη μελλοντική πορεία των τιμών θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη επιφύλαξη, έως ότου υπάρξουν σαφείς ενδείξεις αποκλιμάκωσης της κατάστασης και σταθεροποίησης των διεθνών αγορών».

Ο κ. Χριστοδούλου είπε, σε δήλωση στο ΚΥΠΕ, ότι οι εκτιμήσεις που διατυπώθηκαν από τον Σύνδεσμο τις προηγούμενες ημέρες για μικρές μειώσεις στις τιμές των καυσίμων επιβεβαιώθηκαν καθώς από τη Δευτέρα σημειώθηκαν μειώσεις 2 σεντ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη.

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι αναμένεται πως κατά τις επόμενες ημέρες με την άφιξη των νέων φορτίων θα σημειωθούν περαιτέρω μειώσεις περί των 2-3 σεντ ανά λίτρο τόσο στη βενζίνη 98 και 95 οκτανίων, όσο και το πετρέλαιο κίνησης.

Απαντώντας σε ερώτησ,η ο κ. Χριστοδούλου είπε ότι η κατανάλωση είναι σε καλό – κανονικό επίπεδο εκτός Λευκωσίας και ελεύθερης Αμμοχώστου, που καταναλωτές, όπως ανέφερε, πηγαίνουν για αγορά καυσίμων στις κατεχόμενες περιοχές.

Περαιτέρω, εξήγησε ότι οι μειώσεις των 2-3 σεντ το λίτρο δεν φαίνονται στην τσέπη του καταναλωτή, σημειώνοντας ότι για να νιώσουν οι καταναλωτές τη μείωση, αυτή πρέπει να είναι περί τα 6-7 σεντ το λίτρο και επαναλαμβανόμενη 2 με 3 φορές.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση είπε ότι δεν είναι δυνατό να εκφραστούν εκτιμήσεις για το απώτερο μέλλον καθώς όπως διευκρίνισε το τελευταίο διάστημα οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου από τα 92 δολάρια το βαρέλι σταθεροποιήθηκαν στα 96 δολάρια το βαρέλι. Αλλά, συνέχισε, αν η τιμή διεθνώς αυξηθεί στα 100 δολάρια το βαρέλι, θα επιστρέψουμε στις αυξημένες τιμές.

Επεσήμανε τέλος ότι οι τιμές του αργού διεθνώς μεταβάλλονται συνεχώς και συναρτώνται με τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλτ Τραμπ.

ΚΥΠΕ