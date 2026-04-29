Στο επόμενο στάδιο περνά η ιδιωτική ποινική δίωξη για την υπόθεση του Θανάση Νικολάου, μετά την απόρριψη από το Δικαστήριο των προδικαστικών ενστάσεων που είχαν καταθέσει οι συνήγοροι υπεράσπισης των πέντε κατηγορουμένων. Την ίδια ώρα, οι δικηγόροι ήγειραν ζήτημα γύρω από το κατηγορητήριο των 38 κατηγοριών, το οποίο το χαρακτήρισαν ελαττωματικό και ανεπαρκώς τεκμηριωμένο, ζητώντας την τροποποίησή του.

Αρχικά, η απόφαση του Δικαστή Χρίστου Στρόππου, ανακοινώθηκε σήμερα, με το Δικαστήριο να κρίνει ότι οι θέσεις της υπεράσπισης ήταν πρόωρες στο παρόν στάδιο της διαδικασίας.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η υπόθεση προχωρεί πλέον στο επόμενο στάδιο της εκδίκασης επί της ουσίας, στο πλαίσιο της ιδιωτικής ποινικής δίωξης που προώθησε η οικογένεια του Θανάση Νικολάου.

Το Δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία, ώστε οι δικηγόροι να μελετήσουν την απόφαση και να αποφασίσουν κατά πόσο οι κατηγορούμενοι θα απαντήσουν σήμερα στο κατηγορητήριο.

Τελικά, οι συνήγοροι υπεράσπισης ανέφεραν ότι οι πελάτες τους δεν θα απαντήσουν σήμερα στις κατηγορίες. Όπως υποστήριξαν, το κατηγορητήριο είναι εσφαλμένο, καθώς περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες για τα ίδια αδικήματα, και ζήτησαν να τροποποιηθεί.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 38 κατηγορίες.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, προκύπτουν σοβαρά ζητήματα, μεταξύ άλλων σε σχέση με τον 5ο κατηγορούμενο και την κατηγορία 25, καθώς δεν προσδιορίζεται ποιο καθήκον φέρεται να παραλείφθηκε. Παράλληλα, η κατηγορία 29 χαρακτηρίζεται ελαττωματική, με την δικηγόρο κ. Ανδριάνα Κλαϊδη, να υποστηρίζει ότι δεν διασφαλίζεται δίκαιη δίκη.

Οι συνήγοροι έκαναν λόγο για ελαττωματικό και πολλαπλό κατηγορητήριο, σημειώνοντας ότι οι περισσότερες κατηγορίες βασίζονται στην ίδια νομική βάση και στην ίδια περιγραφή ποινικών αδικημάτων.

Όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν ελλείψεις σε σχέση με τη σαφήνεια των κατηγοριών 25 και 28 για τον 4ο κατηγορούμενο, ενώ όλες οι υπόλοιπες, σύμφωνα με την υπεράσπιση, σχετίζονται με την πολλαπλότητα του κατηγορητηρίου.

«Δεν μπορείς μετά από 20 χρόνια να ερχόμαστε στο Δικαστήριο και να μην ξέρουμε για ποιο πράγμα κατηγορούμαστε και με ποιες λεπτομέρειες», ανέφερε ο δικηγόρος Σωτήρης Αργυρού.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Ανδρέας Γιαλελής σημείωσε ότι το κατηγορητήριο, λόγω ανεπαρκών λεπτομερειών, χρήζει τροποποίησης ή ακυρότητας, τονίζοντας: «Είναι απαράδεκτο να καλείται κάποιος να απαντήσει σε σωρεία κατηγοριών χωρίς σαφή και επαρκή περιγραφή».

Το Δικαστήριο, αφού άκουσε και τις δύο πλευρές, ανέφερε ότι η διαδικασία δεν μπορεί να διαιωνίζεται περαιτέρω και όρισε την υπόθεση για τις 7 Μαΐου.