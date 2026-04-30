Το Ισραήλ ξεκίνησε την αναχαίτιση πλοίων που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, σε μεγάλη απόσταση από τις ακτές, σύμφωνα με το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού που επικαλείται στρατιωτική πηγή.

«Πολεμικά πλοία του Ισραήλ περικύκλωσαν παράνομα τον στόλο σε διεθνή ύδατα και εξαπέλυσαν απειλές περί απαγωγών και χρήσης βίας», ανέφερε ο Global Sumud Flotilla μέσω X.

«Έχει χαθεί η επαφή με 11 πλοία», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο επίσης για πληροφορίες ισραηλινών μέσων ενημέρωσης περί «αναχαίτισης» των 7 από αυτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές ασφαλείας, το ισραηλινό ναυτικό ξεκίνησε την επιχείρηση αναχαίτισης του στολίσκου, ο οποίος κατευθύνεται προς τη Γάζα με στόχο να αμφισβητήσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ.

Our boats were approached by military speedboats, self-identified as “israel”, pointing lasers and semi-automatic assault weapons ordering participants to the front of the boats and to get on their hands and knees.



Boat communications are being jammed and a SOS was issued. pic.twitter.com/qjkFKLjqPw April 29, 2026

Ο στολίσκος κοντά στην Κρήτη

Με βάση δεδομένα εντοπισμού, ο στολίσκος «Global Sumud», που αποτελείται από 58 σκάφη, εντοπίστηκε κοντά στην Κρήτη, σε απόσταση εκατοντάδων ναυτικών μιλίων από το Ισραήλ.

Israeli Navy vessels reportedly approached and fired warning shots at one of the vessels of the Global Sumud Flotilla, about 80–100 nautical miles south of Kalamata, Greece pic.twitter.com/Yx8Qsphd5h April 29, 2026

Σε προηγούμενες αντίστοιχες περιπτώσεις, το ισραηλινό ναυτικό είχε προχωρήσει σε αναχαιτίσεις πολύ πιο κοντά στις ακτές της Γάζας.

Ηχητικό μήνυμα προς τους ακτιβιστές

Οι διοργανωτές του στολίσκου δημοσιοποίησαν βίντεο στο οποίο ακούγεται αξιωματικός του ισραηλινού ναυτικού να καλεί τους ακτιβιστές να αλλάξουν πορεία.

«Εάν επιθυμείτε να παραδώσετε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, μπορείτε να το κάνετε μέσω καθιερωμένων και αναγνωρισμένων διαύλων. Παρακαλώ αλλάξτε πορεία και επιστρέψτε στο λιμάνι αναχώρησης. Εάν μεταφέρετε ανθρωπιστική βοήθεια, μπορείτε να κατευθυνθείτε προς το λιμάνι του Ασντόντ», ακούγεται να λέει.

Same script, different year. The israeli navy thinks a radio warning can drown out the cries for justice. You call it a "maritime security blockade" — the rest of the world calls it a crime scene. We aren't "invited" to Ashdod; we aren't your guests. We are the witnesses you… pic.twitter.com/dElolWN59Y — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 29, 2026

Καταγγελίες για ευρήματα σε πλοία

Την ίδια ώρα, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δημοσιοποίησε βίντεο, υποστηρίζοντας ότι σε ένα από τα πλοία που αναχαιτίστηκαν βρέθηκαν «προφυλακτικά και ναρκωτικά».

This is the “medical aid” found aboard the PR stunt flotilla: condoms and drugs pic.twitter.com/RKiHrGLWfw — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 29, 2026

Δεν έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για τα ευρήματα.

Σημειώνεται ότι στις 12 Απριλίου ένας δεύτερος στολίσκος με ανθρωπιστική βοήθεια απέπλευσε από τη Βαρκελώνη, με προορισμό τη Γάζα, επιδιώκοντας να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό.

The larger the fleet, the harder we hit.



Our flotilla is growing, and so is our need for captains. If you have the skill set, we are providing you the opportunity to use your knowledge for something bigger than yourself.



Join the fleet now to help us show Gaza that they are… pic.twitter.com/r00EnTRV6U — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 29, 2026

