Το Ισραήλ ξεκίνησε την αναχαίτιση πλοίων που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, σε μεγάλη απόσταση από τις ακτές, σύμφωνα με το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού που επικαλείται στρατιωτική πηγή.
«Πολεμικά πλοία του Ισραήλ περικύκλωσαν παράνομα τον στόλο σε διεθνή ύδατα και εξαπέλυσαν απειλές περί απαγωγών και χρήσης βίας», ανέφερε ο Global Sumud Flotilla μέσω X.
«Έχει χαθεί η επαφή με 11 πλοία», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο επίσης για πληροφορίες ισραηλινών μέσων ενημέρωσης περί «αναχαίτισης» των 7 από αυτά.
Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές ασφαλείας, το ισραηλινό ναυτικό ξεκίνησε την επιχείρηση αναχαίτισης του στολίσκου, ο οποίος κατευθύνεται προς τη Γάζα με στόχο να αμφισβητήσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ.
Ο στολίσκος κοντά στην Κρήτη
Με βάση δεδομένα εντοπισμού, ο στολίσκος «Global Sumud», που αποτελείται από 58 σκάφη, εντοπίστηκε κοντά στην Κρήτη, σε απόσταση εκατοντάδων ναυτικών μιλίων από το Ισραήλ.
Σε προηγούμενες αντίστοιχες περιπτώσεις, το ισραηλινό ναυτικό είχε προχωρήσει σε αναχαιτίσεις πολύ πιο κοντά στις ακτές της Γάζας.
Ηχητικό μήνυμα προς τους ακτιβιστές
Οι διοργανωτές του στολίσκου δημοσιοποίησαν βίντεο στο οποίο ακούγεται αξιωματικός του ισραηλινού ναυτικού να καλεί τους ακτιβιστές να αλλάξουν πορεία.
«Εάν επιθυμείτε να παραδώσετε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, μπορείτε να το κάνετε μέσω καθιερωμένων και αναγνωρισμένων διαύλων. Παρακαλώ αλλάξτε πορεία και επιστρέψτε στο λιμάνι αναχώρησης. Εάν μεταφέρετε ανθρωπιστική βοήθεια, μπορείτε να κατευθυνθείτε προς το λιμάνι του Ασντόντ», ακούγεται να λέει.
Καταγγελίες για ευρήματα σε πλοία
Την ίδια ώρα, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δημοσιοποίησε βίντεο, υποστηρίζοντας ότι σε ένα από τα πλοία που αναχαιτίστηκαν βρέθηκαν «προφυλακτικά και ναρκωτικά».
Δεν έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για τα ευρήματα.
Σημειώνεται ότι στις 12 Απριλίου ένας δεύτερος στολίσκος με ανθρωπιστική βοήθεια απέπλευσε από τη Βαρκελώνη, με προορισμό τη Γάζα, επιδιώκοντας να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό.