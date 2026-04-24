Σε πεδίο αντιπαράθεσης μετατράπηκε χθες ο στρατηγικής σημασίας κυκλικός κόμβος της Ριζοελιάς, με την Κύπρο να έρχεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κρίση που συνδυάσε το κυκλοφοριακό χάος, την κοινωνική ένταση και μια επικίνδυνη υγειονομική απειλή.

Λίγο πριν τις 6:00 το πρωί, η Αστυνομία ανακοίνωσε πως έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στον Κυκλικό Κόμβο Ριζοελιάς και η τροχαία κίνηση διεξάγεται κανονικά. Οι κτηνοτρόφοι αποχώρησαν λίγο μετά τα μεσάνυκτα από το σημείο, χωρίς παρέμβαση από τις Αρχές.

Η κινητοποίηση μερίδας κτηνοτρόφων, η οποία εξελίχθηκε κατά παράβαση του σχετικού διατάγματος περί συναθροίσεων για τον περιορισμό του αφθώδους πυρετού, κατέληξε σε πλήρες αδιέξοδο μετά από έναν μαραθώνιο διαβουλεύσεων.

Η κυβέρνηση, σε μια ύστατη προσπάθεια να αποτρέψει την παράλυση του οδικού δικτύου, ανταποκρίθηκε στο αίτημα της ομάδας των διαμαρτυρομένων για συνάντηση με τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου. Η συνάντηση, η οποία έγινε στην παρουσία της αρμόδιας Υπουργού, Μαρίας Παναγιώτου, διήρκησε τέσσερις ώρες.

Παρά το γεγονός ότι αναλύθηκαν διεξοδικά τα μέτρα στήριξης και οι αποζημιώσεις, η ρήξη επήλθε όταν ξεκαθαρίστηκε πως οι θανατώσεις μολυσμένων ζώων δεν μπορούν να σταματήσουν, καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε την αυτόματη έξοδο της Κύπρου από την Κοινή Αγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαπραγμάτευση κατέρρευσε όταν ένας εκ των εκπρόσωπων επικοινώνησε τηλεφωνικώς στο πεδίο της Ριζοελιάς δίνοντας ρητή εντολή: «Κλείστε τα πάντα».

Η κατάσταση στον κόμβο Ριζοελιάς από τις 11 το πρωί θύμιζε εμπόλεμη ζώνη. Οι κτηνοτρόφοι απέκοψαν πλήρως την κυκλοφορία, τοποθετώντας φορτηγά και στήνοντας σκηνές. Εκατοντάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν για ώρες κάτω από τον ήλιο. Συγκλονιστική ήταν η εικόνα πατέρα που διέσχισε τον κόμβο πεζός κρατώντας το βρέφος του, προκειμένου να διαφύγει από το μποτιλιάρισμα.

Σημειώθηκαν επεισόδια με πολίτες που προσπάθησαν να περάσουν, με ορισμένους διαμαρτυρόμενους να προτάσσουν βέργες και να φωνάζουν «εν θα ρέξει κανένας».

Η διαμαρτυρία συνέπεσε με την άφιξη Ευρωπαίων ηγετών για τη Σύνοδο Κορυφής. Η Αστυνομία αναγκάστηκε να επιστρατεύσει εναλλακτικές διαδρομές για τη μεταφορά των επισήμων στην Αγία Νάπα.

Με περισσότερα από 100 μέλη της δύναμης στο σημείο, η Αστυνομία βρέθηκε σε κατάσταση συναγερμού. Αν και έγιναν προσπάθειες για διάνοιξη λωρίδων ασφαλείας, οι κτηνοτρόφοι παρέμειναν ανένδοτοι, απειλώντας με κλιμάκωση των μέτρων.

Παρατράγουδα από την διαμαρτυρία

Σκηνές αλλοφροσύνης έλαβαν χώρα το μεσημέρι της Πέμπτης στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, την ώρα που κτηνοτρόφοι έκλεισαν τον δρόμο διαμαρτυρόμενοι για τις μαζικές θανατώσεις ζώων λόγω αφθώδη πυρετού. Μέσα στο γενικότερο χάος που επικρατούσε την ώρα της επίσκεψης του υπουργού Δικαιοσύνης για λόγους ασφαλείας, ζεύγος κτηνοτρόφων πλησίασε τον Κώστα Φυτιρή, θέλοντας σε μια κίνηση συμβολισμού να του παραδώσουν το ανήλικο τέκνο τους για να το μεγαλώσει.

Παράλληλα, αδιανόητες καταστάσεις βίωσαν οι εγκλωβισμένοι οδηγοί στην περιοχή της Ριζοελιάς, οι οποίοι είχαν ακινητοποιηθεί εξαιτίας της διαμαρτυρίας των κτηνοτρόφων.

Ανάμεσά τους ο 10χρόνος Παναγιώτης, ο οποίος ήταν με την οικογένειά του στο αυτοκίνητο για να μεταβεί στο μάθημα σαξοφώνου από το Δάλι στη Λάρνακα με τον πατέρα του. Το παιδί όταν αντιλήφθηκε πως ήταν μάταιες οι ελπίδες του και πως θα έχανε το μάθημά του, έβγαλε το σαξόφωνό του και ξεκίνησε την εξάσκηση στο δρόμο.