Ο τομέας του τουρισμού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας της Κύπρου, με διαχρονική προσφορά στο ΑΕΠ της χώρας, ακόμη και σε δύσκολες εποχές. Το 2025 καταγράφεται ως μια ακόμη καλή χρονιά για τον κυπριακό τουρισμό, όπως άλλωστε και για άλλες χώρες της περιοχής, όπως η Ελλάδα.

Μιλώντας στον «Φ» ο Διοικητικός Σύμβουλος της KPMG Πάφου, Τάσος Γιασεμίδης, τόνισε ότι ακούμε πολλές φορές για άλλες μορφές τουρισμού, όπως ο ιατρικός, ο αθλητικός, ο συνεδριακός ή ο θρησκευτικός. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει κάποιες πρωτοβουλίες για τη δημιουργία στην Κύπρο εγκαταστάσεων ιατρικής θεραπείας συγκεκριμένων παθήσεων, φροντίδας ηλικιωμένων, αισθητικής ιατρικής και υψηλού επιπέδου αθλητικών εγκαταστάσεων, επισημαίνει, ωστόσο, τα βήματα αυτά είναι πολύ μικρά σε σύγκριση με την ανάγκη ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού.

Επιπλέον, γίνονται προσπάθειες για την προσέλκυση αθλητικών ομάδων για την προετοιμασία τους στην Κύπρο, ενώ συνεχίζεται εντατικά και η προώθηση της χώρας ως προορισμού συνεδρίων, αναφέρει. Υπάρχουν διάφορες μορφές αθλητικού τουρισμού, διευκρινίζει ο κ. Γιασεμίδης. Ο ενεργός αθλητικός τουρισμός αφορά άτομα ή ομάδες που ταξιδεύουν σε συγκεκριμένο προορισμό, για να συμμετάσχουν ενεργά σε κάποιο άθλημα που έχουν επιλέξει.

Αντίθετα, ο παθητικός αθλητικός τουρισμός αφορά άτομα που δεν συμμετέχουν ενεργά, αλλά δραστηριοποιούνται γύρω από τον αθλητισμό, για παράδειγμα ως θεατές που ταξιδεύουν για να παρακολουθήσουν μια συγκεκριμένη ομάδα ή ως δημοσιογράφοι που καλύπτουν ένα αθλητικό γεγονός.

Ο τουρισμός που σχετίζεται με αθλητικές διοργανώσεις επικεντρώνεται σε σημαντικά γεγονότα, συνήθως παγκόσμιας εμβέλειας, τα οποία προσελκύουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τονίζει. Αυτά διεξάγονται σε διαφορετικές τοποθεσίες κάθε φορά, μεταφέροντας τον τουρισμό σε νέες περιοχές. Τέλος, υπάρχει και ο τουρισμός που περιλαμβάνει επισκέψεις σε διάσημα αθλητικά αξιοθέατα, χωρίς οι τουρίστες να συμμετέχουν ή να παρακολουθούν ενεργά τον αθλητισμό. Παράδειγμα αποτελεί το Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο) στην Αθήνα.

Είναι φανερό, σύμφωνα με τον Τάσο Γιασεμίδη, ότι η Κύπρος θα μπορούσε να επενδύσει στις τρεις πρώτες μορφές αθλητικού τουρισμού, με τη φιλοξενία ομίλου του Ευρωμπάσκετ το περασμένο καλοκαίρι να αποτελεί μια θετική εξέλιξη.

Ο αθλητικός τουρισμός, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία κυπριακές ομάδες και αθλητές διαπρέπουν στο εξωτερικό, μετά και την επιτυχημένη φιλοξενία ομίλου του Eurobasket, μπορεί ν’ αποτελέσει έναν νέο, δυναμικό άξονα ανάπτυξης. Δεν πρόκειται απλώς για θεατές που θα επισκεφθούν τη χώρα για λίγες ημέρες. Πρόκειται για ένα ολόκληρο οικοσύστημα: ομάδες, αθλητές, δημοσιογράφοι, φίλαθλοι, τουριστικοί πράκτορες, αλλά και ολόκληρες κοινότητες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον τόπο, να καταναλώσουν, να επενδύσουν και κυρίως να δημιουργήσουν θετικές εντυπώσεις. Ειδικά η Πάφος προσφέρεται για κάτι τέτοιο, επισημαίνει.

Στην Κύπρο, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση: κατασκευή και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων, φιλοξενία συλλόγων και ομάδων για προπονήσεις, προώθηση της χώρας ως προορισμού με ήπιο καιρό όλον τον χρόνο. Ωστόσο, αυτές οι κινήσεις παραμένουν αποσπασματικές και περιορισμένες. Αυτό που χρειάζεται είναι ολοκληρωμένος σχεδιασμός και διασύνδεση όλων των παραμέτρων του τουριστικού προϊόντος.

Ένα σημαντικό ζήτημα που προκύπτει είναι η οικονομική δυνατότητα των τουριστών που προσελκύει η Κύπρος και το ποσοστό κέρδους που παραμένει στους επαγγελματίες του κλάδου, σύμφωνα με το στέλεχος της KPMG. Διότι, παρόλο που ενδέχεται να αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών, αυτό που έχει καθοριστική σημασία είναι η κερδοφορία και η ρευστότητα που παραμένει στη χώρα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, είναι αναγκαία μια ολιστική προσέγγιση στις προκλήσεις του τομέα, καθώς και η ύπαρξη γρήγορων αντανακλαστικών, ώστε να διασφαλιστεί η μελλοντική προοπτική και η συνέχιση της θετικής πορείας. Ζητήματα όπως το άνοιγμα νέων αγορών, η ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Κύπρου και η επέκταση της τουριστικής περιόδου βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, τονίζει. Η απουσία ελκυστικού χειμερινού τουριστικού προϊόντος οδηγεί σε εποχικότητα και προσωρινή παύση λειτουργίας πολλών ξενοδοχειακών μονάδων, με συνέπειες όπως η αδρανοποίηση του προσωπικού και η αύξηση του κόστους συντήρησης.

Η αύξηση της αποδοτικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων και η δημιουργία συνεργειών με άλλους τομείς, όπως οι κατασκευές και η ενέργεια, μπορούν να μειώσουν το κόστος και να επιτρέψουν την παροχή πιο ανταγωνιστικών πακέτων.

Είναι εξίσου σημαντικό, σύμφωνα με τον κ. Γιασεμίδη, να δημιουργηθούν κατάλληλες υποδομές εξυπηρέτησης επισκεπτών, όπως η αναβάθμιση του οδικού δικτύου και η εύκολη πρόσβαση σε τουριστικούς χώρους. Η δημιουργία της σωστής τουριστικής κουλτούρας θα ενισχύσει την εικόνα της Κύπρου, καθώς τα θετικά σχόλια των επισκεπτών αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση.

Η Κύπρος, πέρα από το καλό κλίμα, τις όμορφες παραλίες και την τουριστική της παράδοση, διαθέτει σημαντικές υποδομές και αναπτύξεις που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες επισκεπτών διαφορετικών οικονομικών δυνατοτήτων. Το ζητούμενο, όμως, πέρα από τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, είναι η ενίσχυση της ευελιξίας του τομέα, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες και διαφορετικές συνήθειες και ανάγκες των τουριστών, καταλήγει.