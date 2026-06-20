Ένα μικρό χρυσόψαρο Oranda με το όνομα Swimbappe έχει εξελιχθεί σε viral φαινόμενο στο Τορόντο, καθώς «προβλέπει» καθημερινά αποτελέσματα αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο ενυδρείο που θυμίζει ποδοσφαιρικό γήπεδο. Το project, που συνδυάζει αθλητισμό, ψυχαγωγία και διαδραστική εμπειρία, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού και έχει μετατραπεί σε αστικό αξιοθέατο στο κέντρο της πόλης.

Το Swimbappe φιλοξενείται σε μια γυάλα σχεδιασμένη ως «υποθαλάσσιο ποδοσφαιρικό γήπεδο», τοποθετημένη έξω από κτίριο γραφείων στο κέντρο του Τορόντο.

Το ψάρι τοποθετείται στο κέντρο του «γηπέδου» πριν από κάθε αγώνα και, μετά από αντίστροφη μέτρηση των παρευρισκόμενων, κολυμπά προς τα αριστερά ή τα δεξιά, υποδεικνύοντας τον υποτιθέμενο νικητή. Οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι η απλότητα της κίνησης είναι το «σύστημα πρόβλεψης».

Η πορεία των προβλέψεων

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του project, το Swimbappe έχει καταγράψει έως τώρα σημαντικό αριθμό επιτυχιών, προσελκύοντας καθημερινά περαστικούς και φιλάθλους στο σημείο.

Το χρυσόψαρο μετρά περίπου:

14 σωστές προβλέψεις

4 λανθασμένες

10 ισοπαλίες

Οι ισοπαλίες, όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι, αποτελούν το πιο δύσκολο στοιχείο του «συστήματος», λόγω των φυσικών περιορισμών κίνησης του ψαριού.

An “oracle” goldfish named Swimbappe is making World Cup predictions from a tiny soccer-pitch tank in Toronto.



With a reported 70 per cent hit rate, the little finfluencer clearly knows ball, but now he needs to do the obvious thing and pick Australia. pic.twitter.com/9mb5M5TAQg June 18, 2026

Από το Τορόντο στη διεθνή δημοσιότητα

Το project έχει προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον, με αναφορές σε ξένα πρακτορεία, καθώς το Swimbappe έχει γίνει μέρος της σύγχρονης «κουλτούρας των ζωικών προβλέψεων», μαζί με ιστορικά παραδείγματα όπως το χταπόδι Paul στο Μουντιάλ του 2010.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς, η ιδέα προέκυψε από περίπου 100 διαφορετικές ονομασίες, πριν καταλήξουν στο Swimbappe, σε αναφορά στον Γάλλο ποδοσφαιριστή Κιλιάν Εμπαπέ.

Όπως σημειώνει ο Τιμ Γκλεν, επικεφαλής δημιουργικού της OneMethod, το project έχει καθαρά ψυχαγωγικό χαρακτήρα και στόχο την αλληλεπίδραση του κοινού με τη διοργάνωση.

«Υπάρχει λογική μέσα στην τρέλα του συστήματος. Αρκεί να εμπιστευτείς τη μέθοδό του και να πιστέψεις στο Swimbappe», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι πιο τολμηρές «προβλέψεις»

Το Swimbappe έχει ήδη τραβήξει την προσοχή για κάποιες ιδιαίτερα τολμηρές επιλογές, μεταξύ των οποίων και την πρόβλεψη ότι η Αϊτή θα επικρατήσει της Βραζιλίας σε συγκεκριμένη αναμέτρηση, προκαλώντας συζητήσεις στους παρευρισκόμενους. Ωστόσο η πρόβλεψη του χρυσόψαρου πήγε… κουβά, καθώς η Βραζιλία επικράτησε άνετα με 3-0 της Αϊτής.

Το Swimbappe εντάσσεται σε μια μακρά σειρά από «ζωικούς προγνώστες» των Παγκοσμίων Κυπέλλων, όπως το διάσημο χταπόδι Paul, αλλά και άλλα ζώα που έχουν κατά καιρούς γίνει viral για τις επιλογές τους.

Φέτος, αντίστοιχα φαινόμενα εμφανίζονται και σε άλλες χώρες, με τα social media να ενισχύουν τη διάδοση τέτοιων πρωτότυπων projects.

Το ενυδρείο–γήπεδο έχει γίνει καθημερινό σημείο συνάντησης στο κέντρο του Τορόντο, με μαθητές, εργαζόμενους και τουρίστες να σταματούν για να παρακολουθήσουν τις «επιλογές» του ψαριού.

Η εγκατάσταση έχει μετατραπεί σε μικρή αστική ατραξιόν, συνδυάζοντας αθλητικό ενδιαφέρον και pop κουλτούρα.

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