Η ΦΙΦΑ μπορεί να διαφημίζει τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας και την πολιτική ουδετερότητα που εφαρμόζεται στα γήπεδα του Μουντιάλ 2026 στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, ωστόσο στο παιχνίδι Τουρκία – Παραγουάη στο San Francisco Bay Area Stadium της Σάντα Κλάρα καταγράφηκε μια εικόνα-πρόκληση.

Στις εξέδρες εμφανίστηκε η σημαία του ψευδοκράτους, ενός μορφώματος που δεν αναγνωρίζεται διεθνώς, μεταφέροντας μια ξεκάθαρη πολιτική διάσταση. Μια εικόνα που γεννά εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο εφαρμόζονται με την ίδια συνέπεια οι κανόνες που η ΦΙΦΑ επικαλείται για την αποτροπή πολιτικών μηνυμάτων στα γήπεδα.

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