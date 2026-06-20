Την ανάγκη αναβολής της μεταφοράς της διαχείρισης του ΟΕΔΑ Πεντακώμου στον ΕΟΑ Λεμεσού επισημαίνει ο πρόεδρος του Οργανισμού, Γιάννης Τσουλόφτας, υποστηρίζοντας ότι το κεντρικό κράτος πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει τον σχεδιασμό, την αναβάθμιση και τη δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας, πριν αυτή περιέλθει στην αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από την 1η Ιουλίου 2027 η ευθύνη για τη λειτουργία του ΟΕΔΑ Πεντακώμου αναμένεται να μεταφερθεί στον ΕΟΑ Λεμεσού. Ωστόσο, ο κ. Τσουλόφτας εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Κληθείς να τοποθετηθεί επί του ζητήματος στον «Φ», ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού περιέγραψε με μελανά χρώματα τη σημερινή κατάσταση στον ΟΕΔΑ Πεντακώμου. «Το εργοστάσιο βρίσκεται σε μια άθλια κατάσταση. Καμία απολύτως επεξεργασία δεν γίνεται σήμερα. Εάν κάποιος επισκεφθεί τον ΟΕΔΑ Πεντακώμου, θα αισθανθεί εθνική ντροπή, γιατί όλα τα σκύβαλα της επαρχίας Λεμεσού μεταφέρονται εκεί και ουσιαστικά θάβονται στο έδαφος χωρίς να τυγχάνουν της απαιτούμενης επεξεργασίας», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις τόσο για τις γειτονικές κοινότητες όσο και για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. «Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με την ποιότητα του αέρα, τις οσμές και την προστασία του υδροφορέα και του υπεδάφους της περιοχής», σημείωσε.

Ζητά ολοκλήρωση των έργων πριν από τη μεταφορά

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες από το Υπουργείο Γεωργίας για την υλοποίηση ενδιάμεσης και τελικής λύσης, οι οποίες θα επιτρέψουν την αναβάθμιση του ΟΕΔΑ σε μια σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων.

Όπως τόνισε, ο Οργανισμός θεωρεί ότι οι διαδικασίες αυτές πρέπει να ολοκληρωθούν πριν μεταφερθεί η αρμοδιότητα στον ΕΟΑ.

«Θεωρούμε ότι το κεντρικό κράτος πρέπει να ολοκληρώσει τους σχεδιασμούς και να μας παραδώσει μια ορθά λειτουργούσα μονάδα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων στο Πεντάκωμο. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες και δοκιμαστεί η σωστή λειτουργία του εργοστασίου για μια επαρκή χρονική περίοδο, τότε είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τη λειτουργία του», ανέφερε.

Υπογράμμισε, ότι ενδεχόμενη μεταφορά της ευθύνης ενώ οι διαδικασίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη θα δημιουργούσε πρόσθετα προβλήματα. «Θα ήταν λανθασμένο να αλλάξει η αναθέτουσα αρχή εν μέσω των διαδικασιών που σήμερα υλοποιεί το Υπουργείο Γεωργίας. Το κράτος σχεδιάζει και υλοποιεί τις λύσεις, άρα θα πρέπει και να ολοκληρώσει το έργο πριν το παραδώσει», είπε.

«Δεν θα δεχθούμε πρόστιμα και παλιές υποχρεώσεις»

Την ίδια ώρα, ο κ. Τσουλόφτας εμφανίστηκε ιδιαίτερα κατηγορηματικός σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο μετακύλισης οικονομικών βαρών στον ΕΟΑ Λεμεσού. «Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αποδεχτούμε να μετακυλήσουν χρηματικές ποινές, πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιστροφές ευρωπαϊκών χορηγιών ή άλλες παλαιές οικονομικές υποχρεώσεις από το κεντρικό κράτος στον ΕΟΑ Λεμεσού», υπογράμμισε.

Όπως ανέφερε, οι πολίτες της Λεμεσού δεν πρέπει να κληθούν να επωμιστούν το κόστος λανθασμένων χειρισμών ή αποφάσεων του παρελθόντος για ζητήματα που δεν δημιούργησε ο ίδιος ο Οργανισμός. Παράλληλα, τόνισε ότι το κόστος εκσυγχρονισμού και ουσιαστικής ανακατασκευής της μονάδας θα πρέπει να καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το κεντρικό κράτος.

Σύνδεση με το «Πληρώνω Όσο Πετώ»

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ συνέδεσε επίσης το θέμα του ΟΕΔΑ Πεντακώμου με την εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ», σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά χωρίς ξεκάθαρο εθνικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των αποβλήτων.

«Δεν μπορεί να ζητούμε από τους πολίτες να διαχωρίζουν τα οργανικά απόβλητα και τα υπόλοιπα σκουπίδια, χωρίς να γνωρίζουμε με βεβαιότητα πώς αυτά θα αξιοποιούνται και θα τυγχάνουν επεξεργασίας. Το «Πληρώνω Όσο Πετώ» πρέπει να ενταχθεί σε έναν ολοκληρωμένο εθνικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων», κατέληξε.

Ο ΕΟΑ Λεμεσού προκρίνει την αναβολή της μεταφοράς της αρμοδιότητας πέραν της 1ης Ιουλίου 2027, μέχρι να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός, η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών και η επιτυχής δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας, ώστε να παραληφθεί ένα έργο πλήρως λειτουργικό και οικονομικά βιώσιμο.