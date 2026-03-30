Ένα αποκρουστικό και σοκαριστικό περιστατικό αντιμετώπισαν οι εργαζόμενοι στην ΟΕΔΑ Πεντακώμου κατά τη διάρκεια της χειροδιαλογής των σκουπιδιών τις προηγούμενες εβδομάδες. Ένας πεθαμένος πύθωνας εντοπίστηκε ανάμεσα στα σκουπίδια που περνούσαν από τον ιμάντα διαλογής, προκαλώντας σοκ στους υπαλλήλους, οι οποίοι έμειναν άφωνοι μπροστά στη θέα του τεράστιου φιδιού.

Το philenews εξασφάλισε βίντεο από το περιστατικό, το οποίο δημοσιοποιεί. Η εικόνα του τεράστιου φιδιού ανάμεσα στα απορρίμματα είναι τρομακτική και αναπόφευκτα προβληματίζει για το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του σκέφτηκε να το πετάξει σε μια μαύρη σακούλα. Όπως προβληματίζει και το γεγονός ότι στην ΟΕΔΑ Πεντακώμου καταλήγουν όχι μόνο σκουπίδια, αλλά και ό,τι διανοηθεί κάποιος όπως ο πύθωνας, τα οποία οι πολίτες πετάνε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Ο πύθωνας εντοπίστηκε τυχαία, καθώς βρέθηκε ανάμεσα στα απορρίμματα που επιλέχθηκαν για διαλογή. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο το 5% των απορριμμάτων που φτάνουν στην ΟΕΔΑ Πεντακώμου υποβάλλονται σε διαλογή. Τα σοβαρά προβλήματα στην αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων είναι γνωστά εδώ και χρόνια και επιβεβαιώνονται με την εμφάνιση τέτοιων περιστατικών.

Ο κοινοτάρχης Πεντακώμου, Γιώργος Οικονόμου, κληθείς να τοποθετηθεί στο philenews, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Θεός να μας λυπηθεί». Αναφερόμενος στο περιστατικό με τον πύθωνα, εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση στην ΟΕΔΑ Πεντακώμου και υπογράμμισε ότι η διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να βελτιωθεί άμεσα.

Μάλιστα, διερωτήθηκε πόσα ακόμα τέτοια περιστατικά καταλήγουν στην ΟΕΔΑ και πόσα παραμένουν αόρατα, εκτός της δημόσιας αντίληψης.