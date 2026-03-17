Με έφεση κατά της απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού με την οποία απορρίφθηκε το αίτημά του για έκδοση προσωρινού διατάγματος απαγόρευσης εξέτασης της απόφασης του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ για διαγραφή του από το ψηφοδέλτιο της Λεμεσού, προχωρεί ο βουλευτής Νίκος Σύκας. Η υπόθεση ορίστηκε ενώπιον του Εφετείου εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

Υπογραμμίζεται ότι στην 33 σελίδων απόφασή του, το Δικαστήριο δεν εγκρίνει την αίτηση για έκδοση ακυρωτικού διατάγματος, εξηγώντας ότι «συμπερασματικά και αναφορικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε μια τέτοια περίπτωση, ακόμη και να προκύπτει ζήτημα ασάφειας, επαφίεται στο ίδιο το κόμμα να την επιλύσει και όχι στο δικαστήριο. Εν ολίγοις, δεν καταδεικνύεται, στην παρούσα περίπτωση, έστω ξεκάθαρη παραβίαση των προνοιών του καταστατικού του κόμματος».

Στην απόφαση, μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι «ακόμη, όμως, και να έκρινα ότι θα υπήρχε ανεπανόρθωτη ζημιά στον αιτητή, έπρεπε να εξεταστεί το ισοζύγιο της ευχέρειας. Έλαβα υπόψη μου τα όσα πιο πάνω αναφέρονται για το ζήτημα της ανεπανόρθωτης ζημιάς του ατητή. Δεν προωθείται από το κόμμα οποιοδήποτε ζήτημα περί δυσμενούς επηρεασμού του κόμματος σε περίπτωση που ο αιτητής δεν αφαιρεθεί από το ψηφοδέλτιο χωρίς να παραγνωρίζεται το προφανές, υπό τις περιστάσεις, ότι ενδεχομένως να θεωρούν ότι θα επηρεαστούν δυσμενώς στις επικείμενες εκλογές από τη διατήρηση του αιτητή στο ψηφοδέλτιο.

Ανεξάρτητα τούτου, όμως, και στα πλαίσια των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διατάγματος τύπου Quia Timet, θα πρέπει να καταδειχθεί ότι σε περίπτωση που η απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου, θα είναι η αφαίρεση του από το ψηφοδέλτιο και η επικύρωση της απόφασης του Πολιτικού Γραφείου, θα είναι αδύνατο να μπορεί να προστατεύσει τα δικαιώματα του. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην παρούσα, καθότι ο αιτητής θα μπορεί να έρθει στο Δικαστήριο και να αξιώσει θεραπεία σε περίπτωση που εν τέλει αφαιρεθεί από το ψηφοδέλτιο.

Καταληκτικά, θα πρέπει να αναφερθεί, ότι δεδομένης της φύσης του διατάγματος και ότι αυτό ενδεχομένως να επιφέρει τελεσίδικα αποτελέσματα, η υπόθεση του αιτητή για να μπορούσε να επιτύχει θα έπρεπε να ήταν ξεκάθαρη. Δηλαδή, να πρόκυπτε ξεκάθαρη παράβαση των προνοιών του καταστατικού και των δικαιωμάτων του, κάτι το οποίο όπως αναφέρθηκα και ανωτέρω, δεν συμβαίνει».