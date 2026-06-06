Όταν εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίνεται θετικά προς τις χώρες που επιδιώκουν ένταξη. Αυτό ήταν το μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη κατά την προσέλευσή του στη σύνοδο ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων. Τόνισε παράλληλα πως, εάν η Τουρκία εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, τόσο η ΕΕ όσο και η Κυπριακή Δημοκρατία θα ανταποκριθούν θετικά.

Στις δηλώσεις του στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, χαρακτήρισε τη σύνοδο σημαντική. Εξέφρασε ικανοποίηση, αναφέροντας ότι «μετά από αρκετά χρόνια, η Κυπριακή Προεδρία έδωσε σημαντική ώθηση στην ενταξιακή πορεία των υποψήφιων χωρών – να αναφερθώ συγκεκριμένα στο Μαυροβούνιο, στην Αλβανία, στη Μολδαβία, στην Ουκρανία». Υπενθύμισε ότι «ξεκινήσαμε την προετοιμασία για την ανάληψη της Προεδρίας από την επίσκεψή μου εδώ στο Μαυροβούνιο, και χαίρομαι που κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας είχαμε αυτή τη σημαντική πρόοδο».

Συνεχίζοντας, ο ΠτΔ υπογράμμισε ότι «το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: όταν οι υποψήφιες χώρες ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, η ΕΕ είναι εδώ. Αυτό το μήνυμα στέλνουμε και προς την Τουρκία, η οποία συνεχίζει να είναι υποψήφια χώρα: αν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, η ΕΕ και η Κυπριακή Δημοκρατία θα ανταποκριθούν».

Πρόσθεσε ότι η πρόοδος που σημειώθηκε στην ενταξιακή πορεία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, ειδικότερα στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, «στέλνει θετικό μήνυμα στους λαούς τους, αλλά και αντικρούει τις προσπάθειες τρίτων κρατών που επιχείρησαν να αξιοποιήσουν τη στασιμότητα της ενταξιακής πορείας για να απομακρύνουν την περιοχή από την ΕΕ».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, τα Δυτικά Βαλκάνια «ανήκουν στην Ευρώπη, και χαίρομαι ιδιαίτερα που η Κυπριακή Προεδρία, με τις ενέργειές της και σε συνέχεια των ενεργειών των υποψήφιων προς ένταξη κρατών, έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα».

Αναφέρθηκε στα αποτελέσματα

Σε παρέμβασή του στην ολομέλεια της συνόδου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε την έμπρακτη πολιτική προτεραιοποίηση της ευρωπαϊκής προοπτικής της περιοχής, που ήδη επέφερε απτά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του διευθυντή του γραφείου Τύπου του ΠτΔ, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σύσταση, τον προηγούμενο μήνα, της ad hoc ομάδας εργασίας για τη σύνταξη της Συνθήκης Προσχώρησης του Μαυροβουνίου, καθώς και στη συνεχιζόμενη εργασία επί των ενταξιακών κεφαλαίων της Αλβανίας.

Τόνισε επίσης την ανάγκη να συνεχίσουν οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά μεταρρυθμίσεις και ευθυγράμμιση με τις αρχές και αξίες της ΕΕ, στο πλαίσιο μιας αξιοκρατικής ενταξιακής διαδικασίας.

Με ικανοποίηση σημείωσε και την απόφαση του Συμβουλίου για έναρξη εργασιών προς συμπερίληψη των Δυτικών Βαλκανίων στην περιοχή περιαγωγής για τα κράτη μέλη της ΕΕ, ως απτό παράδειγμα σταδιακής ενσωμάτωσης προς όφελος πολιτών και επιχειρήσεων. Κατέληξε επισημαίνοντας ότι τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης και ότι η Κύπρος – κατά την Προεδρία της αλλά και μετά – θα είναι ισχυρή φωνή υπέρ της εγγύτητας της ΕΕ με την περιοχή.

Σημαντικό βήμα για Ουκρανία-Μολδαβία

Η Κυπριακή Προεδρία θα συνεχίσει να εργάζεται εντατικά με στόχο την ολοκλήρωση των συζητήσεων στο Συμβούλιο και τη σύγκληση των Διακυβερνητικών Διασκέψεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, οι οποίες θα σηματοδοτήσουν το επίσημο άνοιγμα του 1ου συμπλέγματος διαπραγματευτικών κεφαλαίων, δήλωσε η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά.

Η Υφυπουργός επισήμανε ότι η διεύρυνση παραμένει μία από τις πλέον μετασχηματιστικές πολιτικές της ΕΕ – στρατηγική πολιτική δέσμευση και γεωπολιτική αναγκαιότητα. Από την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας, ανέφερε, «επιδείξαμε ισχυρή βούληση και προσήλωση στην επίτευξη απτών αποτελεσμάτων για όλες τις υποψήφιες χώρες, σύμφωνα με την αρχή της ίσης αξίας, που αποτελεί βασική προϋπόθεση της διαδικασίας διεύρυνσης».

«Το μέλλον της Ουκρανίας και της Μολδαβίας βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες – παρά τις συνθήκες που απορρέουν από τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις ευρύτερες επιπτώσεις του στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα – έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και σταθερή προσήλωση στην ευρωπαϊκή τους πορεία.