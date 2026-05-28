Όσο ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει να αγωνίζεται στα κορτ, παραμένει μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του τένις, τραβώντας τα βλέμματα όχι μόνο με τα χτυπήματά του, αλλά και με τις αντιδράσεις του εντός και εκτός γηπέδου.

Απόδειξη όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 24ωρα στο Roland Garros με τον Νόλε να πετυχαίνει έναν απίστευτο πόντο, να χορεύει σαν τον Μάικλ Τζάκσον αλλά και να γκρινιάζει για τη συμπεριφορά των φιλάθλων στα γήπεδα του γαλλικού όπεν.

Το τεράστιο ταλέντο του Σέρβου τενίστα γνώρισε ο Γάλλος Βαλεντίν Ρογιέρ, ο οποίος στο 4ο σετ της ήττας του με 3-1 για τον δεύτερο γύρο του Roland Garros, είδε τον Τζόκοβιτς να κάνει μια φοβερή επιστροφή στέλνοντας το μπαλάκι δίπλα από το δίχτυ και μέσα στο γήπεδό του.

Ο ίδιος ο Τζόκοβιτς γιόρτασε τη νίκη ποζάροντας ως… σολίστας με τη ρακέτα-βιολί ενώ έδειξε και τις χορευτικές ικανότητές του στους ρυθμούς του Μάικλ Τζάκσον.

Ωστόσο επειδή είναι ο Τζόκοβιτς που λατρεύει να έχει σχέσεις αγάπης-μίσους με τους φιλάθλους, δεν θα μπορούσε να μην γκρινιάξει φωναχτά όταν κάποιος δεν έκανε ησυχία σε ένα από τα σερβίς του: «Δεν έχουν σεβασμό, κανένα σεβασμό» είπε μεγαλόφωνα ο Σέρβος τενίστας.

