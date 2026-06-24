Το Ιράν επανέρχεται με απειλές για κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, δοκιμάζοντας την εύθραυστη εκεχειρία που ακολούθησε τον πρόσφατο πόλεμο στην περιοχή, την ώρα που η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ παραμένει υψηλή στον Λίβανο.

Σύμφωνα με το Associated Press, το Ιράν ανακοίνωσε εκ νέου το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, την ώρα που συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται μετά από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, σηματοδοτώντας την πρώτη ισραηλινή επίθεση στη χώρα μετά την έναρξη ισχύος της τελευταίας εκεχειρίας το περασμένο Σάββατο.

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ζητήσει από το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον Λίβανο, υπογραμμίζοντας ότι η ισραηλινή στρατιωτική παρουσία θα συνεχιστεί όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τους στρατιώτες και τους πολίτες της χώρας. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ επιμένει ότι δεν θα σταματήσει τις επιθέσεις αν το Ισραήλ δεν δεσμευτεί για πλήρη αποχώρηση.

«Δεν αποχωρούμε και, μέχρι αυτή τη στιγμή, κάτι που αποτελεί και διπλωματική επιτυχία, δεν υπάρχει αμερικανικό αίτημα προς το Ισραήλ να αποσυρθεί από τον Λίβανο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κατζ.

Παράλληλα, Λιβανέζοι και Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον. Η Βηρυτός ελπίζει ότι οι απευθείας διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το έδαφος του Λιβάνου.

skai.gr