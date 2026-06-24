Σε θρίλερ εξελίσσεται η διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, τόσο για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, όσο και του καθεστώτος διέλευσης και ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Ο τερματισμός των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο είναι ακόμη ένα «αγκάθι» στον οδικό χάρτη των 60 ημερών, για την επίτευξη τελικής συμφωνίας.

Εν τω μεταξύ ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ουάσινγκτον η πρώτη ημέρα του 5ου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μετά από περισσότερες από οκτώ ώρες διαβουλεύσεων, χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των συνομιλιών, μια κοινή δήλωση θεωρείται πιθανότερο να εκδοθεί με την ολοκλήρωση των επαφών την Πέμπτη, οπότε αναμένεται συνολική αποτίμηση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να εξασφαλίσουν από το Ισραήλ μια περιορισμένη αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις θα αντικατασταθούν από τον λιβανέζικο στρατό, στο πλαίσιο ενός λεγόμενου «πιλοτικού προγράμματος».

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη έκανε σημαντικές παραχωρήσεις στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων.

Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι καμία από αυτές δεν εμφανίστηκε στο προσχέδιο της συμφωνίας και το Ιράν εξακολουθεί να τις αρνείται, αναφέρει σε δημοσίευμά του το CNN.

Πεζεσκιάν: Χωρίς τους πυραύλους μας το Ιράν θα είχε καταλήξει σαν τη Γάζα

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε την Τρίτη ότι οι πύραυλοι του Ιράν δεν αποτελούν μέρος του μνημονίου συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσε το IRIB. «Η συζήτηση για τους πυραύλους μας δεν υπάρχει στο Μνημόνιο Συνεννόησης και δεν θα υπάρξει ποτέ», δήλωσε ο Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πακιστάν.

Υπερασπίστηκε το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν ως απαραίτητο για την εθνική άμυνα. «Αν δεν είχαμε τους πυραύλους που χρησιμοποιούμε για την άμυνά μας, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είχαν καταστρέψει το Ιράν», είπε.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δημοσίευσαν το επίσημο κείμενο του μνημονίου συνεννόησης που επιτεύχθηκε με το Ιράν. Το κείμενο που δημοσιεύθηκε δεν αναφέρει καμία απαίτηση προς το Ιράν να περιορίσει το πυραυλικό του πρόγραμμα ή τις ευρύτερες αμυντικές του δυνατότητες. Ο μόνος ρητός περιορισμός που σχετίζεται με τα όπλα αφορά τη δέσμευση του Ιράν να μην «προμηθεύεται ή αναπτύσσει πυρηνικά όπλα».

Ομάν: Προσωρινός θαλάσσιος διάδρομος για ασφαλή διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Το Ομάν ανακοίνωσε την Τρίτη ότι, σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), προχώρησε στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου διέλευσης για τα πλοία που επιθυμούν να περάσουν από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, τα πλοία που θα επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν τον συγκεκριμένο διάδρομο θα πρέπει να συντονίζονται με τον IMO, ακολουθώντας τις συντεταγμένες που έχουν ανακοινωθεί από τον διεθνή οργανισμό και τις αρμόδιες αρχές του Ομάν.

Σε ομηρία η εμπορική ναυτιλία στον Περσικό Κόλπο παρά τα διπλωματικά ανοίγματα

Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία κάθε κατηγορίας εξακολουθούν να παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό Κόλπο, παρά τη συμφωνία-πλαίσιοπου ανακοίνωσαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανάλυση της γερμανικής ασφαλιστικής Allianz, την οποία επικαλείται το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η μεγαλύτερη γερμανική ασφαλιστική υπολογίζει πως η αξία των αποκλεισμένων πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των φορτίων τους, ανέρχεται σε χονδρικά 125 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ακόμη κι αν οι συνθήκες εξομαλύνονταν άμεσα, η απομάκρυνση των αποκλεισμένων πλοίων θα απαιτούσε αρκετές εβδομάδες, τονίζει η ασφαλιστική. «Η ναυτιλία παραμένει όμηρος αυτού του πολέμου», συνοψίζει ο Γιούστους Χάινριχ, ειδικός σε ζητήματα ασφάλισης πλοίων στην εταιρεία.

Η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα για τη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν

Η ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε την Τρίτη (26/03) ψήφισμα για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, εν μέσω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Με 50 ψήφους υπέρ έναντι 48 κατά, η Γερουσία υιοθέτησε την πρόταση που είχε εγκριθεί στις αρχές του μήνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αντανακλώντας την αυξανόμενη ανησυχία ακόμη ορισμένων Ρεπουμπλικάνων σχετικά με τη σύγκρουση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

ertnews.gr