Στις Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψε Αμερικανός επιχειρηματίας που κατηγορείται για λεηλασία δισεκατομμυρίων δολαρίων από το σύστημα Medicare, έπειτα από τη σύλληψή του στην Τουρκία και έναν χρόνο διαφυγής, σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI.

Ο Ιμπραχίμ Χαλντούν Χίλμι αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι ενορχήστρωσε σχέδιο απάτης ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ.

Το Medicare είναι ένα αμερικανικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας, για άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, καθώς επίσης ο μηχανισμός περιλαμβάνει και νεότερα άτομα με αναπηρίες.

Ποιος είναι ο Ιμπραχίμ Χαλντούν Χίλμι;

Ο Χίλμι είναι Αμερικανός επιχειρηματίας με έδρα το Ντέλρεϊ Μπιτς της Φλόριντα.

Διηύθυνε εταιρείες που στα χαρτιά φαινόταν να είναι νόμιμοι προμηθευτές υγειονομικής περίθαλψης. Όμως στην πραγματικότητα, το δίκτυό του αποτελούσε ένα προσωπείο, που είχε σχεδιαστεί για να αποστραγγίσει τα χρήματα των φορολογουμένων.

Μεταξύ άλλων, η εταιρεία Sunshine Senior Solutions χρέωσε το Medicare για ιατρικό εξοπλισμό για ηλικιωμένους ασθενείς.

Ποιες είναι οι κατηγορίες εις βάρος του;

Ο Χίλμι κατηγορείται για απάτη με σκοπό την κλοπή του αστρονομικού ποσού των 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από ομοσπονδιακά κονδύλια.

Πραγματοποίησε αγορές μέσω αρκετών νόμιμων αμερικανικών επιχειρήσεων και υπέβαλε δόλιες αιτήσεις στο Medicare για ανθεκτικό ιατρικό εξοπλισμό, όπως επιγονατίδες, στηρίγματα καρπού, μαξιλαράκια τραυμάτων, καθετήρες και άλλα είδη.

Ωστόσο, πολλοί από τους αναφερόμενους ως ασθενείς, είτε δεν ζήτησαν τον συγκεκριμένο εξοπλισμό, είτε δεν τον έλαβαν πότε, είτε αποδείχθηκαν ανύπαρκτα πρόσωπα.

Για χρόνια το δίκτυο παρέμενε στο σκοτάδι

Υπέβαλλε αιτήματα μέσω εταιρειών εναρμονισμένων με τον νόμο, αποφεύγοντας τις προειδοποιητικές ενδείξεις, που συνήθως ενεργοποιούν τους ελέγχους του Medicare.

Όταν οι ομοσπονδιακοί ερευνητές άρχισαν να πλησιάζουν προς την διαλεύκανση της υπόθεσης, ο Χίλμι είχε ένα τελευταίο χαρτί να παίξει.

Τον Μάιο του 2025 διέφυγε από τις ΗΠΑ, μένοντας μακριά από το αμερικανικό έδαφος και τις αρχές επιβολής νόμου.

Πώς συνελήφθη;

Ύστερα από ένα χρόνο διαφυγής, οι τουρκικές αρχές τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν στην Τουρκία. Η Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσιμων Περιστατικών του FBI πραγματοποίησε μια επιχείρηση, στο πλαίσιο επίσημης διαδικασίας, για τη μεταφορά ενός υπόπτου από μια ξένη χώρα πίσω στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ.

Για την επιτυχία της επιχείρησης συνεργάστηκαν το FBI του Μαϊάμι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι τουρκικές αρχές καθώς έγινε ειδική μνεία στον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, του οποίου το διπλωματικό έργο, θεωρείται πως διαδραμάτισε καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίηση της αποστολής.

Τι ακολουθεί

Ο Χίλμι θα εμφανιστεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, όπου θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για απάτη, χωρίς να είναι σαφές εάν οι ΗΠΑ μπορούν να ανακτήσουν τα χρήματα που λείπουν.

Όσοι κριθούν ένοχοι θα αντιμετωπίσουν ποινές που κυμαίνονται, ανάλογα με την ανάμειξη τους, από πρόστιμα και αστικές κυρώσεις έως και πολυετείς ποινές φυλάκισης.

Η υπόθεση του Medicare εντάσσεται στην «Επιχείρησης Gold Rush», η οποία αποτελεί μία συντονισμένη ομοσπονδιακή καταστολή, που στοχεύει σε διακρατικά δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος. Ως εκ τούτου, εκατοντάδες κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες και διώξεις.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των δύο θητειών Τραμπ, περισσότερα από 70 άτομα που καταδικάστηκαν για απάτη έχουν λάβει χάρη, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες.

Η σύλληψη του Χίλμι ακολουθεί τη δίωξη του Χέρμπερτ Κίμπλε, ο οποίος κατηγορείται για απάτη ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για απάτη στο Medicare.

Οι δύο υποθέσεις αντιπροσωπεύουν περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια, σε μελετημένη κλοπή των Αμερικανών φορολογουμένων.

naftemporiki.gr