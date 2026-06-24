ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος λυράρης και συνθέτης Στέλιος Πετράκης συμπράττει με τον Πέρση βιρτουόζο των κρουστών Μπιτζάν Τσεμιράνι και τον Ισπανό πολυοργανίστα Εφρέν Λόπεθ, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ «Λυρικόν | Lyric» στο πλαίσιο του 29ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πρόκειται για ένα έργο με κεντρικό άξονα την κρητική λύρα, το οποίο αναπτύσσει έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου, της Μικρασίας, της Κρήτης, της Κάτω Ιταλίας και της Ιβηρικής χερσονήσου. 22894531

Λευκωσία, Τάφρος Πύλης Αμμοχώστου, 9μ.μ. Ο ΛΕΞ επιστρέφει στη Λευκωσία το καλοκαίρι του 2026, σε μια συναυλία που αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς για το κυπριακό κοινό. Θα παρουσιάσει ένα setlist που θα κινείται ανάμεσα στα κομμάτια που τον καθιέρωσαν, όπως το «Τίποτα στον Κόσμο», οι «Πολυκατοικίες» και το «Air Max», αλλά και σε νεότερο υλικό. Εισιτήρια: more.com 99810011. Θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη υπερυψωμένη πλατφόρμα για ΑμεΑ.

Λεμεσός. Γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Το MEDFEST – Limassol Beer Festival επιστρέφει για όγδοη συνεχή χρονιά και δίνει ξανά ραντεβού με το κοινό από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου φιλοδοξώντας να προσφέρει πέντε βραδιές γεμάτες μουσική, γεύσεις και καλοκαιρινή διάθεση. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν οι Στέλιος Ρόκκος, Ανδρομάχη, Διονύσης Σχοινάς, Locomondo και Χρήστος Μάστορας – Μέλισσες. Προπώληση: ticketbox.com.cy και στα ταμεία του φεστιβάλ. Πληροφορίες: 22485420, med-fest.com

ΗΜΕΡΙΔΑ

Λευκωσία, Κέντρο Αριστείας CYENS, 9π.μ.- 5μ.μ. Τι ρόλο έπαιξαν οι μεταφράσεις, οι περιοδεύοντες θίασοι και οι πολιτισμικές ανταλλαγές στη διαμόρφωση του θεατρικού τοπίου της Ανατολικής Μεσογείου; Σε αυτά τα ερωτήματα επιχειρεί να απαντήσει η επιστημονική ημερίδα «Theatre on Tour and in Translation – TRAIL: Exploring the Intersections of Theatre Translation, Touring Practices, and Arts-in-Tech Applications». Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Νικ Λέονχαρντ (Nic Leonhardt), πανεπιστημιακός και συγγραφέας. Γλώσσα ημερίδας: Αγγλικά.

ΘΕΑΤΡΟ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Λευκωσία, Αίθουσα Καστελιώτισσα, 7.30μ.μ. Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους Κύπριους πεζογράφους, η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου απονέμει το Βραβείο Γ.Φ. Πιερίδης 2025 στον λογοτέχνη Κώστα Λυμπουρή. Για το έργο του θα μιλήσουν ο εκδότης του περιοδικού «Διόραμα» Ανδρέας Χατζηθωμά με θέμα το λογοτεχνικό έργο του Κώστα Λυμπουρή και ο ιστορικός και διπλωμάτης Δρ Γιώργος Γεωργής για τη συμβολή του τιμώμενου συγγραφέα στον πολιτισμό. Το σκεπτικό της βράβευσης θα παρουσιάσει ο Μάριος Γεωργίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΚ.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Kartzin SEA Lab x Visual Voices. «My Fancy Future» της Φωτεινής Μιχαηλίδη. Μέχρι 3/7.

Γκλόρια (22762605). Αναδρομική έκθεση του ζωγράφου και αγιογράφου Πάρι Σίβακα (1959-2018) Μέχρι 2/7.

Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Έκθεση ζωγραφικής «Με μια Χρυσή Κορδέλα», με έργα που δημιούργησαν παιδιά της Παιδοογκολογικής Κλινικής. Μέχρι 26/6

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Μarginalia (99657080). «Τραγιά» του Πάβλου Χαμπίδη. Μέχρι 27/6

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Πάφος

Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8

Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: How to Make a Killing (σκηνοθεσία John Patton Ford με τους Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick), Obsession (σκηνοθεσία Curry Barker με τους Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson), Toy Story 5 (ταινία animation σε σκηνοθεσία McKenna Harris, Andrew Stanton) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της νέας ταινίας «Πικρές Γιορτές» του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Ο Ισπανός σκηνοθέτης επιστρέφει στην πατρίδα του με μια αυτοβιογραφικών διαθέσεων δημιουργία και μας θυμίζει τη γλυκόπικρη σχέση του σινεμά και της ζωής. Διάρκεια: 111′. 24/25/26/27/28/30- 06 + 01/07. Καθημερινά 8.30 μ.μ. Σαββατοκύριακο 6.00 μ.μ. & 8:30 μ.μ.