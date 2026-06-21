ΧΟΡΟΣ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8.30μ.μ. Με μια παράσταση από τη Φινλανδία που κινείται ανάμεσα στον σύγχρονο χορό, το οπτικό θέατρο, τα ακροβατικά και τη μαγεία, ολοκληρώνεται σήμερα το 27ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου. Το έργο «Tempo» των Κάλε Νίο και Φερνάντο Μέλο εξερευνά την έννοια του χρόνου, την αίσθηση της διάρκειας, την επιτάχυνση, την επιβράδυνση και την παύση του. Διάρκεια: 60’. Κατάλληλο για άτομα άνω των 8 ετών. Εισιτήρια: rialto.interticket.com

Λεμεσός, Τεχνοχώρος ΕΘΑΛ, 7μ.μ. Πώς ξαναχτίζεται μια κοινότητα όταν η ρωγμή γεννιέται από μέσα της; Τι απομένει όταν οι βεβαιότητες καταρρέουν; Και μπορεί η επανεκκίνηση να είναι ποτέ ατομική υπόθεση; Αυτά τα ερωτήματα βρίσκονται στον πυρήνα του «FALLBACK», της νέας χορογραφικής δουλειάς της Διαμάντως Χατζηζαχαρία. Ερμηνεία: Γεωργία Κωνσταντίνου (Κλαρκ), Τζούλη Χαραλαμπίδου, Ελίνα Καρακώστα, Μαρία Σάββα, Τώνια Κυριάκου, Διαμάντω Χατζηζαχαρία. Μουσική Μάρκος Σουκιούρογλου. Εισιτήρια: buytickets.at

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Οι νεαροί μουσικοί της Μουσικής Ακαδημίας Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσιάζουν τη συναυλία «Στον χορό των ήχων!», μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον ρυθμό, την κίνηση και τη ζωντανή ενέργεια της μουσικής δημιουργίας. Καλλιτεχνική και μουσική διεύθυνση: Πέτρος Στυλιανού. Είσοδος δωρεάν. 22894531

Λεμεσός, Δημοτικό Κηποθέατρο «Μάριος Τόκας», 8μ.μ. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Ιταλός λυρικός τενόρος Λούκα Μινέλι, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης pop-opera σκηνής, έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

Λεμεσός, Πλατεία Κάστρου και ιστορικό κέντρο, 6.30μ.μ. Η Λεμεσός υποδέχεται και φέτος την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής με ένα φεστιβάλ γεμάτο συναυλίες, μουσικές διαδρομές και υπαίθριες εκδηλώσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Η Alliance Française Λεμεσού, σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού, παρουσιάζει το «Fête de la Musique Limassol 2026», μετατρέποντας την Πλατεία Κάστρου και τους γύρω δρόμους σε έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης μουσικών και κοινού. Είσοδος ελεύθερη

Λεμεσός, Μόλος- Αποβάθρα Νο. 1, 6μ.μ. Με μια ανοιχτή συναυλία αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, το Morfarm Big Band Co. δίνει ραντεβού με το κοινό στην Αποβάθρα Νο. 1 του Μόλου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα πρωτότυπων συνθέσεων και σύγχρονων ενορχηστρώσεων που κινούνται ανάμεσα στη jazz, τη fusion, τη funk και τις λατινοαμερικανικές μουσικές παραδόσεις. Διάρκεια: 90’ Ελεύθερη είσοδος

Πάφος. Ο Δήμος Πάφου γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής με μια μοναδική μουσική διαδρομή στο κέντρο της πόλης. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 4μ.μ. στον Δημόσιο Κήπο, πίσω από το Δημοτικό Μέγαρο, με τη Χορωδία Ομοίων Φωνών Vox Venus και το Σύνολο Αρπών του Μουσικού Σχολείου Πάφου. Στη συνέχεια, η μουσική διαδρομή μεταφέρεται στο Συντριβάνι του Κοιμώμενου Έρωτα, στην Πλατεία Κωστή Παλαμά, όπου στις 5:30 μ.μ., σε συνδιοργάνωση με το Alliance Française de Paphos, η Ερμίνα Καλογήρου στη φωνή και ο Ηλίας Κουτλής στην κιθάρα παρουσιάζουν το μουσικό απόγευμα «Από το Παρίσι με Αγάπη». Η διαδρομή συνεχίζεται στο Άλσος Ήβης Μαλιώτου, μπροστά από τη Δημοτική Πινακοθήκη, στις 6:30 μ.μ., με τη μουσικοαφηγηματική παράσταση «Η Απολογία του Τζίτζικα» για όλη την οικογένεια, με τον Αλέξη Γούδα στην αφήγηση και το Quintus Ensemble. Η Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής ολοκληρώνεται στις 9:00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης με τους Rumba Attack. Επί σκηνής οι Κωνσταντίνος Λύρας και Μέμνων Αρέστης στις κιθάρες και ο Σάββας Θωμά στα κρουστά και τα φωνητικά.

Λευκωσία, Πλατεία Παραδοσιακού Πυρήνα Αγίου Δομετίου, 6-12μ.μ. Το Make Music Cyprus γιορτάζει την 8η διοργάνωσή του και, για πρώτη φορά, αποκτά τριήμερη διάρκεια, κατακλύζοντας τη Λευκωσία με μουσική, δράσεις και συμμετοχικές εμπειρίες. Περισσότεροι από 500 συμμετέχοντες –επαγγελματίες και ερασιτέχνες μουσικοί, μαθητές, σπουδαστές και φίλοι της μουσικής– ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια γιορτή ανοιχτή σε όλους, χωρίς διαχωρισμούς και αποκλεισμούς. Κυριακή 21 Ιουνίου, Κέντρο Λευκωσίας 6-12μ.μ. Δημαρχείο Λευκωσίας, Πλατεία Τυλληρίας, Πλατεία Δημάρχου Λέλλου Δημητριάδη, Πλατεία Φανερωμένης, Οδός Ονασαγόρου, Οδός Επτανήσου, Οδός Ασκληπιού Είσοδος ελεύθερη Πληροφορίες: makemusiccyprus.org | Τηλ. 70000216

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, ARTos House, 8.30μ.μ. Με αφετηρία το θερινό ηλιοστάσιο και τη συμβολική στιγμή της μεγαλύτερης ημέρας του χρόνου, ο Θανάσης Δρακόπουλος παρουσιάζει τον θεατρικό μονόλογο «Ανάμεσα σε Δύο Ήλιους», μια παράσταση που κινείται ανάμεσα στη μνήμη και την απουσία, στο προσωπικό βίωμα και την καθολική ανθρώπινη εμπειρία. Το έργο υπογράφει και ερμηνεύει ο Θανάσης Δρακόπουλος, ενώ τη σκηνογραφική επιμέλεια έχει η Σόσε Εσκιτζιάν και την κινησιολογία η Ήβη Χατζηβασιλείου. Διάρκεια: 40’ Εισιτήρια: SoldOut Tickets

Λευκωσία, Θέατρο Ένα, 8.30μ.μ. Το εμβληματικό μυθιστόρημα της Πατρίσια Χάισμιθ «Ο ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ.. Αρχοντικό Αξιοθέας: 10, 11 και 12 Ιουλίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy, 22348203. Κατάλληλο για άτομα άνω των 18 ετών.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, Ώρα έναρξης προβολών: 8μ.μ. Με αφιερώματα σε εμβληματικούς δημιουργούς, σπάνιες προβολές, πειραματικό κινηματογράφο, animation, queer φεμινιστικές παρεμβάσεις και έργα που αμφισβητούν τις συμβάσεις της κινηματογραφικής αφήγησης, ολοκληρώνεται σήμερα το Φεστιβάλ «Εικόνες και Όψεις του Εναλλακτικού Κινηματογράφου» 2026. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες: 99407856.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Λευκωσία, Πανεπιστημιούπολη, Αμφιθέατρο Β108 Κτηρίου Λεβέντη, 19- 21 Ιουνίου. Έναν από τους σημαντικότερους συγγραφείς του 20ού αιώνα, τον Νίκο Καζαντζάκη, τιμά το Πανεπιστήμιο Κύπρου με διεθνές συνέδριο. Συμμετέχουν ακαδημαϊκοί και ερευνητές. Πληροφορίες: kazantzakis-conference@ucy.ac.cy Γλώσσα συνεδρίου: Αγγλικά

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Kartzin SEA Lab x Visual Voices. «My Fancy Future» της Φωτεινής Μιχαηλίδη. Μέχρι 3/7.

Γκλόρια (22762605). Αναδρομική έκθεση του ζωγράφου και αγιογράφου Πάρι Σίβακα (1959-2018) Μέχρι 2/7.

Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Έκθεση ζωγραφικής «Με μια Χρυσή Κορδέλα», με έργα που δημιούργησαν παιδιά της Παιδοογκολογικής Κλινικής. Μέχρι 26/6

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Μarginalia (99657080). «Τραγιά» του Πάβλου Χαμπίδη. Μέχρι 27/6

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Πάφος

Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8

Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: How to Make a Killing (σκηνοθεσία John Patton Ford με τους Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick), Obsession (σκηνοθεσία Curry Barker με τους Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson), Toy Story 5 (ταινία animation σε σκηνοθεσία McKenna Harris, Andrew Stanton) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της νέας ταινίας «Πικρές Γιορτές» του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Ο Ισπανός σκηνοθέτης επιστρέφει στην πατρίδα του με μια αυτοβιογραφικών διαθέσεων δημιουργία και μας θυμίζει τη γλυκόπικρη σχέση του σινεμά και της ζωής. Διάρκεια: 111′. 21/23/24/25/26/27/28/30- 06 + 01/07. Καθημερινά 8.30 μ.μ. Σαββατοκύριακο 6.00 μ.μ. & 8:30 μ.μ.