ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ
- Λεμεσός, PSI Foundation, 7.30μ.μ. Η χορογράφος και περφόρμερ Εύη Δημητρίου και η Ομάδα Εν Δράσει παρουσιάζουν το νέο έργο «On Common Ground», μια συλλογική περφόρμανς που διερευνά τη συνύπαρξη, την εμπιστοσύνη και τη φροντίδα μέσα από το σώμα και την κίνηση. Δημιουργία / Ερμηνεία: Ράνια Γλυμίτσα, Κατερίνα Τυλληρίδου, Chris Mills, Διαμάντω Χατζηζαχαρία, Εύη Δημητρίου. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται χώρος στάθμευσης. Κατά τη διάρκεια των παραστάσεων θα λειτουργεί και η έκθεση «Bill Viola. Unspoken» στον εσωτερικό χώρο του PSI Foundation
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
- Λευκωσία, Σολώνειον Κέντρο Βιβλίου, 7μ.μ. Το Φεστιβάλ Λέα ολοκληρώνεται σήμερα με μια συζήτηση με τίτλο «Η λογοτεχνία ως χώρος ελευθερίας». Ο Ροδρίγο Ρέι Ρόσα συναντά επί σκηνής τον Ισπανό συγγραφέα Αλεχάντρο Παλόμας και τον Κύπριο πεζογράφο Σταύρο Χριστοδούλου, σε μια συζήτηση γύρω από τον ρόλο της λογοτεχνίας σε περιόδους αβεβαιότητας.
ΘΕΑΤΡΟ
- Δάλι, Αμφιθέατρο Ιδαλίου: Τρίτη 23 & Τετάρτη 24 Ιουνίου, 9μ.μ. Ο Φώτης Γεωργίδης επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με το νέο του έργο «Αντικριστό», μια κοινωνική σάτιρα που βάζει στο στόχαστρο γνώριμες παθογένειες της κυπριακής πραγματικότητας. Παίζουν: Σοφία Καλλή, Μάριος Δημητρίου, Φώτης Γεωργίδης, Αντρέας Τσέλεπος, Πολυξένη Σάββα, Παντελίτσα Λοΐζου και Σοφοκλής Σοφοκλέους. Εισιτήρια: SoldOut Tickets
ΒΙΒΛΙΟ
- Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη 7.30μ.μ. Οι εκδόσεις Αρμίδα και ο συγγραφέας Γιώργος Φράγκος παρουσιάζουν το βιβλίο «Η Άγνωστη που μας μοιάζει», το πρώτο δοκίμιο – μελέτη από Ε/κ συγγραφέα για την τ/κ λογοτεχνία. Κύριος ομιλητής θα είναι ο Μενέλαος Αβραάμ, Δρ. φιλοσοφίας. Ποίηση Τ/κ ποιητών θα απαγγέλει η ηθοποιός Μέλανη Στέλιου.
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
Kartzin SEA Lab x Visual Voices. «My Fancy Future» της Φωτεινής Μιχαηλίδη. Μέχρι 3/7.
Γκλόρια (22762605). Αναδρομική έκθεση του ζωγράφου και αγιογράφου Πάρι Σίβακα (1959-2018) Μέχρι 2/7.
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Έκθεση ζωγραφικής «Με μια Χρυσή Κορδέλα», με έργα που δημιούργησαν παιδιά της Παιδοογκολογικής Κλινικής. Μέχρι 26/6
Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7
Μarginalia (99657080). «Τραγιά» του Πάβλου Χαμπίδη. Μέχρι 27/6
Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9
Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7
Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.
Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.
Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6
Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6
Λεμεσός
The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7
125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.
Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.
XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.
eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.
Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.
Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8
Λάρνακα
Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8.
Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027
Πάφος
Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8
Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: How to Make a Killing (σκηνοθεσία John Patton Ford με τους Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick), Obsession (σκηνοθεσία Curry Barker με τους Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson), Toy Story 5 (ταινία animation σε σκηνοθεσία McKenna Harris, Andrew Stanton) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.
Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της νέας ταινίας «Πικρές Γιορτές» του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Ο Ισπανός σκηνοθέτης επιστρέφει στην πατρίδα του με μια αυτοβιογραφικών διαθέσεων δημιουργία και μας θυμίζει τη γλυκόπικρη σχέση του σινεμά και της ζωής. Διάρκεια: 111′. 23/24/25/26/27/28/30- 06 + 01/07. Καθημερινά 8.30 μ.μ. Σαββατοκύριακο 6.00 μ.μ. & 8:30 μ.μ.