ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, αναμνήσεις και διαχρονικές μελωδίες υπόσχεται ο Αντώνης Μιτζέλος στο πλαίσιο του 29ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στη συναυλία «Στου φεγγαριού κάποια γωνιά», θα εμφανιστούν μαζί του η ερμηνεύτρια Κατερίνα Παράσχου, ο πιανίστας Κυριάκος Κώστα και ο βιολονίστας Χριστόδουλος Χριστοδούλου. Θα παρουσιαστούν τραγούδια που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό, τόσο από τη δική του δισκογραφία όσο και από το έργο άλλων σημαντικών δημιουργών. Τηλ. 22894531

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Μουσείο Αρχιεπισκόπου Κυπριανού Στροβόλου, 7μ.μ. Μια λιγότερο γνωστή αλλά ιδιαίτερα σημαντική πτυχή της κυπριακής συμμετοχής στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αναδεικνύει το νέο βιβλίο του Κυριάκου Χαραλαμπίδη «Ο επιλοχίας Κώστας Χαραλαμπίδης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Παντελής Βουτουρής, Κυριάκος Δημητρίου και Πέτρος Παπαπολυβίου, ενώ αντιφώνηση θα απευθύνει ο συγγραφέας. Τηλ. 22893825

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λευκωσία, Καφενείο 11, 7μ.μ. «Το λογοτεχνικό σύμπαν του Ροδρίγο Ρέι Ρόσα», Με δύο εκδηλώσεις στη Λευκωσία και τη συμμετοχή δύο εκ των σημαντικότερων φωνών της σύγχρονης ισπανόφωνης λογοτεχνίας, του Γουατεμαλτέκου συγγραφέα Ροδρίγο Ρέι Ρόσα και του Ισπανού πεζογράφου Αλεχάντρο Παλόμας, πραγματοποιείται στις 22 και 23 Ιουνίου στην Κύπρο το Φεστιβάλ ΛΕΑ. Στο Καφενείον ο Ροδρίγο Ρέι Ρόσα θα συνομιλήσει με τη δημοσιογράφο και ιστορικό Λένα Ματσιώρη για τη συγγραφική του πορεία.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Την ταινία «Ένας ποιητής» σε σκηνοθεσία Σιμόν Μέσα Σότο προβάλλει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου. Η εμμονή του Óscar Restrepo με την ποίηση δεν του έχει φέρει καμία δόξα. Έχοντας πια μεγαλώσει και παραξενέψει, έχει υποκύψει στο κλισέ του ποιητή που ζει στην αφάνεια. Η γνωριμία του με τη Yurlady, μια έφηβη από φτωχή οικογένεια, και η βοήθεια που της προσφέρει για να καλλιεργήσει το ταλέντο της, φέρνουν λίγο φως στις μέρες του. Όμως το να τη σύρει στον κόσμο των ποιητών μπορεί να μην είναι καλή ιδέα. Διάλογοι: Ισπανικοί, Υπότιτλοι: Ελληνικοί

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, ARTos House, 8.30μ.μ. Με αφετηρία το θερινό ηλιοστάσιο και τη συμβολική στιγμή της μεγαλύτερης ημέρας του χρόνου, ο Θανάσης Δρακόπουλος παρουσιάζει τον θεατρικό μονόλογο «Ανάμεσα σε Δύο Ήλιους», μια παράσταση που κινείται ανάμεσα στη μνήμη και την απουσία, στο προσωπικό βίωμα και την καθολική ανθρώπινη εμπειρία. Το έργο υπογράφει και ερμηνεύει ο Θανάσης Δρακόπουλος, ενώ τη σκηνογραφική επιμέλεια έχει η Σόσε Εσκιτζιάν και την κινησιολογία η Ήβη Χατζηβασιλείου. Διάρκεια: 40’ Εισιτήρια: SoldOut Tickets

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Kartzin SEA Lab x Visual Voices. «My Fancy Future» της Φωτεινής Μιχαηλίδη. Μέχρι 3/7.

Γκλόρια (22762605). Αναδρομική έκθεση του ζωγράφου και αγιογράφου Πάρι Σίβακα (1959-2018) Μέχρι 2/7.

Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Έκθεση ζωγραφικής «Με μια Χρυσή Κορδέλα», με έργα που δημιούργησαν παιδιά της Παιδοογκολογικής Κλινικής. Μέχρι 26/6

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Μarginalia (99657080). «Τραγιά» του Πάβλου Χαμπίδη. Μέχρι 27/6

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 hambismuseum.cy.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Πάφος

Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8

Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: How to Make a Killing (σκηνοθεσία John Patton Ford με τους Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick), Obsession (σκηνοθεσία Curry Barker με τους Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson), Toy Story 5 (ταινία animation σε σκηνοθεσία McKenna Harris, Andrew Stanton) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της νέας ταινίας «Πικρές Γιορτές» του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Ο Ισπανός σκηνοθέτης επιστρέφει στην πατρίδα του με μια αυτοβιογραφικών διαθέσεων δημιουργία και μας θυμίζει τη γλυκόπικρη σχέση του σινεμά και της ζωής. Διάρκεια: 111′. 21/23/24/25/26/27/28/30- 06 + 01/07. Καθημερινά 8.30 μ.μ. Σαββατοκύριακο 6.00 μ.μ. & 8:30 μ.μ.