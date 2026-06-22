Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη δεκαπέντε προσώπων, για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων, παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διάρρηξη και κλοπή καθώς και τροχαία αδικήματα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 538 οχήματα και ελέγχθηκαν 713 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 37 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 341 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 125 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 110 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους 3 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Διενεργήθηκαν επίσης δύο έλεγχοι ναρκοτέστ με μία θετική ένδειξη. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 18 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.