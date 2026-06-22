Νέα ποσότητα οπιούχων ναρκωτικών συνολικού μικτού βάρους δέκα κιλών εντοπίστηκε χθες στη Λευκωσία, μετά από συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων.

Συγκεκριμένα, μέλη της ΥΚΑΝ διενήργησαν χθες έρευνα στην οικία 35χρονου στη Λευκωσία όπου εντοπίστηκαν 54 συσκευασίες αεροστεγώς κλειστές, οι οποίες περιείχαν αριθμό αποξηραμένων λοβών παπαρούνας του φυτού Μύκων η Υπνοφόρος, συνολικού μικτού βάρους δέκα κιλών. Ο 35χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Στη συνέχεια και μετά από περαιτέρω έρευνα, εντοπίστηκαν άλλα δύο νάιλον σακούλια τα οποία περιείχαν αριθμό αποξηραμένων λοβών παπαρούνας του φυτού Μύκων η Υπνοφόρος, μικτού συνολικού βάρους 100 γραμμαρίων, καθώς και ποσότητα μπεζ σκόνης συνολικού μικτού βάρους 15 γραμμαρίων.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι, ο 35χρονος διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Απρίλιο, 2022.

Ο συλληφθείς αναμένεται σήμερα το πρωί να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης του.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.