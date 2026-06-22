Η εικόνα της Πάφου που θα συναντούν οι ξένοι επισκέπτες με την άφιξη τους στην πόλη της Αφροδίτης, είναι φέτος στις ύψιστες προτεραιότητες των τοπικών αρχών και των τουριστικών φορέων μετά και τις δυσκολίες που δημιουργεί στην τουριστική βιομηχανία η περιφερειακή ανάφλεξη. Σε αυτά τα πλαίσια Δήμος, ξενοδόχοι και άλλοι ενεχόμενοι στον τουρισμό καταβάλλουν ήδη εντατικές προσπάθειες για την αψεγάδιαστη εικόνα και λειτουργία της Πάφου κατά την τουριστική σεζόν, ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε πιθανότητες δυσφήμισης του τουριστικού προιόντος στην δύσκολη αυτή χρονιά.

Δήμος και ΠΑΣΥΞΕ Πάφου ξεκίνησαν τις διαβουλεύσεις και συνεννοήσεις, κατά τις οποίες επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για μια πιο ουσιαστική, οργανωμένη και αποτελεσματική συνεργασία προς όφελος της πόλης και του τουριστικού της προϊόντος. Σε μια πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο, οι ξενοδόχοι της Πάφου κατέθεσαν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους για ζητήματα που επηρεάζουν την εικόνα και την ανταγωνιστικότητα της πόλης, με ιδιαίτερη έμφαση στην καθαριότητα, την αισθητική αναβάθμιση των δημόσιων χώρων, αλλά και στα μεγάλα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται. Οι εκπρόσωποι του τουριστικού τομέα εξέφρασαν ιδιαίτερα την επιθυμία όπως οι όποιες εργασίες προγραμματιστούν με τρόπο που να μην επηρεάζουν την τουριστική περίοδο και την εμπειρία των επισκεπτών. Κοινός στόχος είναι η υλοποίηση έργων που θα αναβαθμίσουν το παραλιακό μέτωπο της Πάφου, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή λειτουργία της τουριστικής βιομηχανίας.

Ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, τόνισε στον «Φ» ότι το πιο σημαντικό είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν περιορίζεται μόνο στην καταγραφή προβλημάτων. Οι ξενοδόχοι δηλώνουν έτοιμοι να συνεισφέρουν έμπρακτα, να συνεργαστούν στενά με τον Δήμο και να στηρίξουν πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν την καθαριότητα, την αισθητική και τη συνολική εικόνα της πόλης, ανέφερε.

Η Πάφος διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να πρωταγωνιστήσει στον τουρισμό της Ανατολικής Μεσογείου, επεσήμανε ο κ. Ονησιφόρου. Με συντονισμό, κοινή στρατηγική και συνέργειες μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρηματικού κόσμου, μπορούμε να προσελκύσουμε ακόμη περισσότερους επισκέπτες, να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία και να δημιουργήσουμε μια πόλη πιο καθαρή, πιο όμορφη και πιο φιλόξενη.

Στα πλαίσια αυτά, συνεχίζονται το τελευταίο διάστημα και οι εργασίες ευπρεπισμού στην περιοχή της κατ’ εξοχήν τουριστικής οδού Αγίου Αντωνίου, μια από τις σημαντικότερες τουριστικές περιοχές της Κάτω Πάφου.

Ο Δημαρχεύων Πάφου, δήλωσε στον «Φ» ότι η Αγίου Αντωνίου αποτελεί τη βιτρίνα της πόλης και γι’ αυτό η σωστή εικόνα της είναι προτεραιότητα για τον Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα καθαρό, περιποιημένο και φιλόξενο περιβάλλον, αντάξιο των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων της περιοχής, επεσήμανε.

Οι εργασίες απαιτούν χρόνο, υπομονή και συντονισμό, καθώς υπάρχουν διάφορες δυσκολίες και σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζονται παρεμβάσεις ακόμη και εντός υποστατικών για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, αναφέρει. Ωστόσο, με επιμονή και συστηματική δουλειά, προχωρούμε καθημερινά προς τον στόχο μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο παραμένει προσηλωμένο στην αναβάθμιση της περιοχής, γιατί η Αγίου Αντωνίου δεν είναι απλώς μια γειτονιά της πόλης μας, αλλά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της και η τουριστική της βιτρίνα, καταλήγει ο Άγγελος Ονησιφόρου.