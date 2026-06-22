Ολοένα και περισσότεροι αποφεύγουν την γραφειοκρατία της δημόσιας υπηρεσίας και χρησιμοποιούν τις ψηφιακές εφαρμογές των δημόσιων υπηρεσιών. Οι στόχοι της Ψηφιακής Δεκαετίας για την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών είναι ότι, έως το 2030, όλες οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, όλοι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά ιατρικά τους αρχεία και το 80% των πολιτών θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια λύση ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Στην Κύπρο το 2025, το 66% των ατόμων ηλικίας 16-74 ετών, κατά τους 12 μήνες πριν από την έρευνα για τη χρήση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), επικοινώνησε ή αλληλεπίδρασε μέσω του διαδικτύου με δημόσιες αρχές ή δημόσιες υπηρεσίες για ιδιωτικούς σκοπούς. Τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων που χρησιμοποιούν ηλεκτρονική διακυβέρνηση (συμπεριλαμβανομένων ιστότοπων που αφορούν υποχρεώσεις των πολιτών (π.χ. φορολογική δήλωση, ειδοποίηση μετακόμισης), δικαιώματα (π.χ. κοινωνικά επιδόματα), επίσημα έγγραφα (π.χ. ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης), δημόσιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες (π.χ. δημόσιες βιβλιοθήκες, πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σε σχολεία ή πανεπιστήμια), υπηρεσίες δημόσιας υγείας (π.χ. υπηρεσίες δημόσιων νοσοκομείων) καταγράφηκαν στη Φινλανδία και τη Δανία (και οι δύο 91%), στην Ολλανδία (85%), στη Σουηδία (84%) και στην Εσθονία (83%). Η χαμηλότερη χρήση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σημειώθηκε στη Ρουμανία (17%) και στη Βουλγαρία (27%). Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 61% όπως και στην Πορτογαλία. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 58%.

Το 2025, το 60% των πολιτών της ΕΕ ηλικίας 16-74 ετών ανέφεραν ότι χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο για να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την υγεία, το 54% αναζήτησαν πληροφορίες σχετικά με τη σωματική υγεία στο διαδίκτυο και το 24% πληροφορίες σχετικά με την ψυχική υγεία. Η Φινλανδία (82%), η Κύπρος και η Ολλανδία (και οι δύο 81%) κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων που αναζητούσαν πληροφορίες σχετικά με την υγεία στο διαδίκτυο. Όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τη σωματική υγεία, η Κύπρος (80%) και η Ολλανδία (79%) ανέφεραν τα υψηλότερα ποσοστά. Για τις αναζητήσεις πληροφοριών σχετικά με την ψυχική υγεία, η Σουηδία (64%) και η Κύπρος (62%) κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Ως γενική εικόνα, είναι ενδιαφέρον ότι στις νεότερες ηλικιακές ομάδες – κάτω των 45 ετών – τα ποσοστά ατόμων με τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες ήταν υψηλότερα μεταξύ των γυναικών από ό,τι μεταξύ των ανδρών. Μεταξύ των ατόμων ηλικίας 45 ετών και άνω, η κατάσταση αντιστρέφεται και τα ποσοστά είναι υψηλότερα μεταξύ των ανδρών. Η μεγαλύτερη διαφορά είναι ορατή στην μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα, όπου μεταξύ των ατόμων ηλικίας 65-74 ετών το ποσοστό των γυναικών με τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες ήταν 9 μονάδες χαμηλότερο από ό,τι μεταξύ των ανδρών αυτής της ηλικιακής ομάδας. Το 2025, το 60% των πολιτών της ΕΕ διέθετε τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, με το 31% των ατόμων ηλικίας 16-74 ετών να διαθέτει βασικές συνολικές ψηφιακές δεξιότητες και το 29% να επιδεικνύει δεξιότητες άνω των βασικών. Μεταξύ των ατόμων με διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, όσο υψηλότερο ήταν το επίπεδο εκπαίδευσης, τόσο υψηλότερο ήταν το ποσοστό των ατόμων με τουλάχιστον βασικές συνολικές ψηφιακές δεξιότητες. Το υψηλότερο ποσοστό ήταν μεταξύ των ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση (82%), με το 30% να διαθέτει βασικές και το 50% να διαθέτει συνολικές ψηφιακές δεξιότητες άνω των βασικών. Τα ποσοστά των ατόμων με τουλάχιστον βασικές συνολικές ψηφιακές δεξιότητες διέφεραν επίσης αρκετά σημαντικά ανάλογα με την κατάστασή τους στην αγορά εργασίας.