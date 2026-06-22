Επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ στην Κάλι της Κολομβίας, όταν διαδηλωτές έκαψαν αμερικανικές σημαίες και συγκρούστηκαν με αστυνομία που έκανε χρήση δακρυγόνων.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν μετά την επικράτηση στο νήμα στις προεδρικές εκλογές του υποψήφιου της λεγόμενης σκληρής δεξιάς, που υποστήριξε δημόσια ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων προσπαθώντας να διαλύσει πλήθος αρκετών χιλιάδων ανθρώπων, ορισμένοι από τους οποίους κράδαιναν τούβλα και αυτοσχέδια ρόπαλα, εξοργισμένων μετά την οριακή νίκη του Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια έναντι του υποψηφίου της αριστεράς Ιβάν Σεπέδα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

iefimerida.gr