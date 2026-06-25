Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σημειώθηκε στην Καλλιθέα αιματηρό επεισόδιο, κατά το οποίο ένας νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο.

Είχε προηγηθεί συμπλοκή, στην οποία φέρονται να συμμετείχαν περίπου δέκα άτομα, στην οδό Μεγαλουπόλεως 39, στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα άτομα φέρεται να τον μαχαίρωσε στο στήθος.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό τραυματία (ηλικίας 17-18 ετών) και τον μετέφερε σε βαριά κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.

14 προσαγωγές -Βρέθηκε το μαχαίρι της δολοφονίας, πιθανόν οπαδικά τα κίνητρα

Την ίδια ώρα, αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή και προχώρησαν σε 14 προσαγωγές.

Πέρα από το μαχαίρι, στο σημείο φέρεται να βρέθηκε μια μπλούζα και ένα κατσαβίδι, τα οποία και εξετάζοντα.

Οι έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ, κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, τα κίνητρα φαίνεται να σχετίζονται με οπαδική βία, σενάριο που εξετάζεται.

Κλιμάκια της Ασφάλειας συνέλεξαν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής για την ταυτοποίηση του δράστη ή των δραστών της αιματηρής επίθεσης.

iefimerida.gr