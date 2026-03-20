Σε σειρά μέτρων και ενεργειών για να καλυφθούν τα περσινά κενά που διαφάνηκαν πέρσι κατά τη φονική πυρκαγιά στην Ορεινή Λεμεσό, έχει προβεί το Υπουργείο Εσωτερικών προς κοινότητες με έμφαση σ’ αυτές που θεωρούνται ως υψηλού κινδύνου.

Ήδη ετοιμάζεται πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση ποσού €2 εκατ. για να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό των κοινοτήτων από ξηρά χόρτα και βλάστηση δημιουργώντας έτσι αντιπυρική λωρίδα έκτασης 500 μέτρων, ενώ οι πυρόπληκτες κοινότητες αλλά και άλλες που γειτνιάζουν με δάση, θα εξοπλιστούν με διπλοκάμπινο πυροσβεστικό όχημα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά την περσινή πυρκαγιά στη Μαλλιά και τις αδυναμίες που εμφανίστηκαν τόσο για την ενημέρωση των κατοίκων, όσο και οι ίδιες οι κοινότητες να προβούν στα απαραίτητα μέτρα προστασίας τους, έχουν γίνει ή βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης τα ακόλουθα:

• Λήφθηκε απόφαση για αύξηση της χορηγίας προς τα κοινοτικά συμβούλια από 50% σε 80% για αγορά πυροσβεστικού οχήματος και ήδη εγκρίθηκαν περίπου 30 πρόσθετα αιτήματα από τον Σεπτέμβριο. Τα 17 από αυτά αφορούν πυρόπληκτες περιοχές.

• Έχει ετοιμαστεί πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για παραχώρηση χορηγίας περίπου €2 εκατ. προς τα κοινοτικά συμβούλια για διενέργεια καθαρισμών σε ακτίνα 500 μέτρων περιμετρικά των κοινοτήτων τους. Η διαδικασία δεν καθυστέρησε, αλλά θα γίνει συνειδητά εντός Απριλίου – Μαΐου ώστε να έχει προστιθέμενη αξία ο καθαρισμός και να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην καλοκαιρινή περίοδο.

• Έχει σταλεί εγκύκλιος στα κοινοτικά συμβούλια από τον περασμένο μήνα για να προβούν στους καθαρισμούς οικοπέδων εντός των κοινοτήτων που αποτελεί δική τους αρμοδιότητα.

• Έχουν δοθεί οδηγίες για καταρτισμό κλιμακίων από επαρχιακές διοικήσεις, τα οποία θα προβούν σε ελέγχους εντός Μαΐου σε κοινότητες υψηλού κινδύνου, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι έγιναν οι καθαρισμοί εντός των κοινοτήτων, καθώς επίσης και η κατακύρωση προσφορών για τους καθαρισμούς περιμετρικά μέσω της πιο πάνω χορηγίας.

Επίσης, έχει αναβαθμιστεί η εφαρμογή safecy για να ενημερώνονται οι πολίτες άμεσα σε περίπτωση ανάγκης εκκένωσης, ενώ παράλληλα έχει δημιουργηθεί σύστημα άμεσης ενημέρωσης με αποστολή μηνύματος σε όλους τους κοινοτάρχες με αυτοματοποιημένο τρόπο, για εφαρμογή του σχεδίου «Πολύβιος» μέχρι την άφιξη των μελών της Πολιτικής Άμυνας.

Παράλληλα, ξεκίνησε η ετήσια εκπαίδευση επί του σχεδίου «Πολύβιος» στις κοινότητες και στόχος είναι όπως μέχρι τέλος Απριλίου να βρίσκονται όλες οι επαρχίες στο 100% (Λευκωσία και Πάφος είναι στο 50% και οι υπόλοιπες επαρχίες είναι ήδη στο 80%).

Σε μια προσπάθεια να υπάρχει συνεχής επαφή με τις κοινότητες όταν δεν υπάρχει σήμα στο κινητό (κάτι που διαφάνηκε πέρσι) έχει δρομολογηθεί η παράδοση ασυρμάτων σε κοινότητες υψηλού κινδύνου, η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Απριλίου, καθώς και εκπαίδευσής τους για τη χρήση τους. Μέσω των ασυρμάτων αυτών θα υπάρχει άμεση επαφή με την Πολιτική Άμυνα για οδηγίες και καθοδήγηση. Το Υπουργείο Εσωτερικών ετοίμασε επίσης πρόταση για μίσθωση καδενοφόρων και άλλων βαρέων οχημάτων τα οποία θα είναι έτοιμα για χρήση κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Ένα άλλο μέτρο που προωθείται, είναι η παράδοση πυροσβεστικών στολών σε ορισμένες κοινότητες για χρήση τους σε περίπτωση επεισοδίου. Οι στολές δόθηκαν από το Τμήμα Δασών στην Πολιτική Άμυνα, ενώ αναμένεται και η παραλαβή της πρόσθετης παραγγελίας για να δοθεί και στις υπόλοιπες κοινότητες που θεωρούνται ως υψηλού κινδύνου.

Με όλες αυτές τις ενέργειες, το ΥΠΕΣ και συνεπακόλουθα η Πολιτική Άμυνα, έχουν καλύψει αρκετά ζητήματα που παρατηρήθηκαν πέρσι, ενώ επισημαίνεται ότι θα πρέπει και οι ίδιες οι κοινότητες να λάβουν έγκαιρα τα μέτρα τους, ιδιαίτερα όσον αφορά στον καθαρισμό των ερεισμάτων των δρόμων αλλά και των οικοπέδων.