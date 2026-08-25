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Μία από τις πιο ξεχωριστές φανέλες που φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν στην καριέρα του βγαίνει σε δημοπρασία και δεν αποκλείεται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ για την ακριβότερη μπασκετική φανέλα που έχει πουληθεί ποτέ.

Πρόκειται για τη λευκή φανέλα με το θρυλικό «23», την οποία φόρεσε ο Τζόρνταν στο τρίτο παιχνίδι των τελικών του NBA το 1998 απέναντι στους Γιούτα Τζαζ. Ήταν η τελευταία σεζόν του με τους Σικάγο Μπουλς, η περίφημη «Last Dance», που χρόνια αργότερα αποτέλεσε το θέμα της ομώνυμης σειράς ντοκιμαντέρ του ESPN και του Netflix.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, οι Μπουλς συνέτριψαν τους Τζαζ και πήραν προβάδισμα στη σειρά των τελικών. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Τζόρνταν θα οδηγούσε την ομάδα του στην κατάκτηση του έκτου πρωταθλήματος μέσα σε οκτώ σεζόν, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο την πορεία του στο Σικάγο.

Εκτιμάται έως και 15 εκατ. δολάρια

Σύμφωνα με τον οίκο Joopiter, που διοργανώνει τη διαδικτυακή δημοπρασία, πρόκειται για τη μοναδική γνωστή λευκή φανέλα του Τζόρνταν από νικηφόρο παιχνίδι των τελικών του 1998 που έχει εμφανιστεί προς πώληση.

Η αξία της εκτιμάται μεταξύ 10 και 15 εκατ. δολαρίων, ποσό που μπορεί να την καταστήσει την ακριβότερη φανέλα μπάσκετ που έχει αλλάξει χέρια σε δημοπρασία.

Η δημοπρασία με τίτλο «Driven to Greatness» θα ξεκινήσει διαδικτυακά στις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το CNN.

Το σημερινό ρεκόρ για μπασκετική φανέλα ανήκει επίσης στον Μάικλ Τζόρνταν και, μάλιστα, σε μία άλλη εμφάνισή του από τους ίδιους τελικούς. Το 2022, η κόκκινη φανέλα που είχε φορέσει στο Game 1 απέναντι στους Γιούτα Τζαζ πουλήθηκε έναντι 10,1 εκατ. δολαρίων, υπερδιπλάσια από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Μία ακόμη φανέλα του Τζόρνταν, από τη δεύτερη σεζόν του στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, είχε πουληθεί το 2021 για 1,38 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας τότε ρεκόρ.

Το απόλυτο ρεκόρ παραμένει στον Μπέιμπ Ρουθ

Παρά τα τεράστια ποσά που συγκεντρώνουν τα αναμνηστικά του Τζόρνταν, το ρεκόρ για το ακριβότερο αθλητικό συλλεκτικό αντικείμενο εξακολουθεί να ανήκει στον θρύλο του μπέιζμπολ Μπέιμπ Ρουθ.

Η περίφημη φανέλα «Called Shot», την οποία φορούσε στο Game 3 του World Series του 1932, πωλήθηκε το 2024 έναντι 24,12 εκατ. δολαρίων.

Ο Μάικλ Τζόρνταν, πάντως, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην αγορά αθλητικών συλλεκτικών αντικειμένων, ακόμη και περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά το τέλος της καριέρας του.

Μόνο μέσα στο 2026, οι χρήστες του eBay έχουν δαπανήσει περισσότερα από 88 εκατ. δολάρια για συλλεκτικές κάρτες του Τζόρνταν. Το ποσό είναι υψηλότερο από εκείνο οποιουδήποτε άλλου εν ενεργεία ή παλαίμαχου παίκτη του NBA, με τον Τζόρνταν να βρίσκεται συνολικά πίσω μόνο από τον σταρ των Λος Άντζελες Ντότζερς, Σοχέι Οτάνι.

protothema.gr