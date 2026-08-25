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Καταζητείται ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, 45 ετών από την επαρχία Λευκωσίας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απειλής, κοινής επίθεσης και κακόβουλης ζημιάς, που διαπράχθηκε στις 8 Ιουλίου, 2026, στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22802222, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.