Από 28 Φεβρουαρίου έως 03 Μαρτίου 2026, ο Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Νεόφυτος Παχουλίδης, πραγματοποίησε επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία αξιωματικών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, επισκέφθηκε το Πεντάγωνο όπου είχε συναντήσεις με τον Υπαρχηγό του National Guard Bureau (CNGB), Στρατηγό Thomas M. Garden, και τη Διοικήτρια της Εθνοφρουράς του New Jersey, Ταξίαρχο Yvonne L. Mays. Κατά την παρουσία του, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις στρατιωτικής συνεργασίας, καθώς και οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η επίσκεψη, εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας Κύπρου – ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας και επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα του Προγράμματος Συνεργασίας «State Partnership Program – SPP», ως θεσμικού πλαισίου μακροχρόνιας στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών.