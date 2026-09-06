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Το διεθνές αεροδρόμιο Σουκάρνο-Χάτα στην Τζακάρτα της Ινδονησίας ανακοίνωσε αναστολή πτήσεων έως τις 9:30 το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα, 05:30 Κύπρου) λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από το Άνακ Κρακατόα.

Πρόκειται ουσιαστικά για επέκταση κατά τέσσερις ώρες του μέτρου που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα και είχε επηρεάσει 33 πτήσεις, συμπεριλαμβανομένων αρκετών πτήσεων εξωτερικού, όπως ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών της Ινδονησίας.

Breaking : New Alarming visuals show volcanic ash spreading across West Jakarta, Lampung, Bogor and West Bandung, Indonesia , following the Anak Krakatau eruption . pic.twitter.com/IMySTN7BhC September 5, 2026

Το ηφαίστειο Άνακ Κρακατόα εξερράγη αργά την Παρασκευή και εξακολουθεί να διανύει φάση έντονης δραστηριότητας. Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν πως στην παρούσα φάση δεν υφίσταται απειλή για τσουνάμι.