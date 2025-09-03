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Σε μια αγορά εργασίας που μετασχηματίζεται διαρκώς από την τεχνητή νοημοσύνη, την αυτοματοποίηση και τη διεθνοποίηση, η πραγματική αξία των σπουδών δεν αποτυπώνεται μόνο στο πτυχίο, αλλά στα απτά επαγγελματικά αποτελέσματα που επιτυγχάνουν οι απόφοιτοι μετά το τέλος των σπουδών τους. Για τους φοιτητές και αποφοίτους του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, η μετάβαση από το αμφιθέατρο στην αγορά εργασίας βασίζεται σε δεξιότητες, εμπειρία και στοχευμένη υποστήριξη.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου επενδύει συστηματικά στη σύνδεση σπουδών και απασχολησιμότητας και μετρήσιμα επαγγελματικά αποτελέσματα.

Upskilling που οδηγεί σε πραγματικά επαγγελματικά αποτελέσματα και άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας

Η επαγγελματική προετοιμασία στο EUC δεν περιορίζεται στη θεωρητική κατάρτιση. Μέσα από πρακτική άσκηση, εξατομικευμένη συμβουλευτική και δράσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων, οι φοιτητές αποκτούν έγκαιρα επαφή με το πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.

Η εμπειρία αυτή αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στη διαδρομή της Αννίτας, απόφοιτη Λογιστικής, η οποία αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο της πρακτικής άσκησης στην επαγγελματική της εξέλιξη.

«Η πρακτική άσκηση που εξασφάλισα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου ήταν καθοριστική. Με βοήθησε να κατανοήσω τι απαιτεί πραγματικά η αγορά εργασίας στον τομέα των χρηματοοικονομικών και της λογιστικής και να νιώσω έτοιμη για το επόμενο βήμα της καριέρας μου.»

Αννίτα Μιχαλιά, Απόφοιτη Λογιστικής

Η εμπειρία αυτή λειτούργησε ως θεμέλιο για την ομαλή μετάβασή της από το πανεπιστήμιο στην επαγγελματική ζωή, ενισχύοντας τόσο τις τεχνικές της δεξιότητες όσο και την αυτοπεποίθησή της.

Διεθνής έκθεση και προσαρμοστικότητα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον

Σε έναν κόσμο χωρίς γεωγραφικά όρια, η ικανότητα προσαρμογής και η διεθνής εμπειρία αποτελούν βασικά πλεονεκτήματα. Μέσα από διεθνή προγράμματα, συνεργασίες και καθοδήγηση καριέρας, οι απόφοιτοι του EUC αναπτύσσουν δεξιότητες που τους επιτρέπουν να κινηθούν με ευελιξία σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα.

Η Σαλώμη, απόφοιτη Οικονομικών Επιστημών, περιγράφει πώς η ετήσια Διεθνής Έκθεση Καριέρας του EUC, που διοργανώνεται στην πανεπιστημιούπολη του EUC και οι δράσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων(upskilling) διαμόρφωσαν την επαγγελματική της ετοιμότητα:

«Η διεθνής έκθεση και η καθοδήγηση που έλαβα μέσω του Κέντρου Καριέρας με βοήθησαν να αναπτύξω προσαρμοστικότητα και επαγγελματική ωριμότητα – δεξιότητες απαραίτητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας.»

Σαλώμη Περικλέους, Απόφοιτη Οικονομικών Επιστημών

Η εμπειρία αυτή ενίσχυσε το επαγγελματικό της προφίλ και διεύρυνε ουσιαστικά τις προοπτικές απασχόλησής της, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Καθοδήγηση που χτίζει αυτοπεποίθηση και επαγγελματική ετοιμότητα

Για πολλούς φοιτητές, η πρόκληση δεν είναι μόνο η εύρεση εργασίας, αλλά η κατανόηση των διαθέσιμων επιλογών και η διαμόρφωση ρεαλιστικών προσδοκιών. Η εξατομικευμένη συμβουλευτική καριέρας λειτουργεί ως σταθερός πυλώνας σε αυτή τη διαδικασία.

Η Ιωάννα, απόφοιτη στον χώρο της Υγείας, αναφέρεται στη σημασία της συνεχούς υποστήριξης που έλαβε πριν και μετά την αποφοίτηση:

«Η συνεχής καθοδήγηση και η συμβουλευτική καριέρας με έκαναν να νιώσω έτοιμη και σίγουρη για τις επαγγελματικές μου επιλογές. Δεν ένιωσα ποτέ μόνη στη διαδικασία.»

Ιωάννα Σταύρου, Απόφοιτη Σχολής Υγείας

Η υποστήριξη αυτή συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση επαγγελματικής αυτοπεποίθησης και στην ομαλή ένταξή της στην αγορά εργασίας.

Οι αριθμοί που επιβεβαιώνουν τις ιστορίες

Οι προσωπικές μαρτυρίες των αποφοίτων συνοδεύονται από μετρήσιμα αποτελέσματα. Οι ακόλουθοι δείκτες απασχολησιμότητας αποτυπώνουν τη μετάβαση των αποφοίτων από τις σπουδές στην επαγγελματική αποκατάσταση. Σύμφωνα με την Έρευνα Αποφοίτων 2025, το ποσοστό συνολικής απασχολησιμότητας των αποφοίτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ανέρχεται στο 97%. Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν τη στρατηγική έμφαση στην ουσιαστική επαγγελματική προετοιμασία και συμβάλλουν στη διεθνή αναγνώριση στον τομέα της απασχολησιμότητας.

Όταν οι απόφοιτοι αποτελούν το ισχυρότερο αποδεικτικό στοιχείο

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η επιτυχία αποτυπώνεται μέσα από τις πραγματικές επαγγελματικές διαδρομές των αποφοίτων του. Ιστορίες όπως της Αννίτας, της Σαλώμης και της Ιωάννας αναδεικνύουν πώς η στοχευμένη υποστήριξη, το upskilling και η σύνδεση με την αγορά εργασίας μεταφράζονται σε απτά αποτελέσματα.

Για όσους αναζητούν σπουδές με ουσιαστικό αντίκτυπο στην καριέρα τους, οι επαγγελματικές διαδρομές των αποφοίτων αποτελούν την πιο αξιόπιστη απόδειξη της αξίας των σπουδών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και τη διαδικασία εισαγωγής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://euc.ac.cy ή επικοινωνήστε στο admit@euc.ac.cy και στο 22713000.