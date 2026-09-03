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Δύο νέοι Αντιπρυτάνεις ενισχύουν πλέον την πρυτανική ηγεσία του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος. Μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών στο ακαδημαϊκό ίδρυμα, η ηγεσία του Πανεπιστημίου διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

Πρύτανης: Καθηγητής Παντελής Σκλιάς

Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας: Καθηγητής Σάββας Χατζηχριστοφής

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Δια Βίου Μάθησης: Καθηγητής Νίκος Θεοδωρακόπουλος

Αντιπρύτανης Διασύνδεσης με την Κοινωνία και Ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίων EMERGE: Καθηγητής Μάριος Αργυρίδης

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Παντελής Σκλιάς, συνεχάρη και καλωσόρισε τους δύο νέους Αντιπρυτάνεις, Καθηγητές Θεοδωρακόπουλο και Αργυρίδη, επισημαίνοντας ότι μαζί με τον ήδη υπηρετούντα Αντιπρύτανη, Καθηγητή Σάββα Χατζηχριστοφή, ενισχύουν περαιτέρω την δυναμική και ποιοτική ανέλιξη γύρω από την έρευνα και την καινοτομία, την ακαδημαϊκή ποιότητα και ακεραιότητα, τη δια βίου μάθηση, αλλά και τη δέσμευση για έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και κοινή πορεία με τους εταίρους του Νεάπολις Πάφος στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίων Emerge.