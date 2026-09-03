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Αυτό το ρεκόρ χαίρονται που το χάνουν και όχι που το κατέχουν, σε αντίθεση με το τί συμβαίνει συνήθως. Ο λόγος για το διαμέρισμα Κισσόνεργας του Δήμου Ακάμα και το ρεκόρ που κατείχε εδώ και χρόνια να είναι η περιοχή με τα περισσότερα κυρτώματα στο οδόστρωμα του.

Η Κισσόνεργα διατηρούσε εδώ και χρόνια, από την εποχή που ήταν κοινότητα προ της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που την ενέταξε στον Δήμο Ακάμα, το αλλιώτικο αυτό ρεκόρ, το οποίο προκαλούσε ολοένα και μεγαλύτερο εκνευρισμό σε χιλιάδες διακινούμενους από την κεντρική της λεωφόρο προς τον Κόλπο των Κοραλλίων και προς την πόλη της Πάφου: Συνολικά 11 κυρτώματα, σε ένα δρόμο μήκους μόλις λίγων εκατοντάδων μέτρων, αναγνωριζόταν από όλους ως υπερβολή.

Η κατάσταση αυτή διαφοροποείται όμως τους τελευταίους μήνες. Ο Δήμος Ακάμα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ξεκίνησε την αφαίρεση κυρτωμάτων επί της λεωφόρου Χρίστου Κκέλη που κρίθηκε ότι δεν εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο δημιουργούνται τα κυρτώματα αυτά. Μετά από μελέτη που έγινε από τα αρμόδια τμήματα αποφασίσθηκε η αφαίρεση των πρώτων τεσσάρων, ακολούθησαν κάποια ακόμη, ενώ για την ώρα παραμένουν τα κυρτώματα που βρίσκονται έξω από τα σχολεία της κοινότητας και κοντά σε κάθετες διασταυρώσεις.

Ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, ο οποίος επέβλεψε την όλη διαδικασία, σε δηλώσεις του στον «Φ» έκανε λόγο για αναγκαία διόρθωση μιας υπερβολής και κάλεσε τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται.