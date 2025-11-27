Μια ιδιαιτέρως συγκινητική αποχαιρετιστήρια δεξίωση προς τιμήν του Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Κυπριακή Δημοκρατία, Liu Yantao, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου στο Hilton Nicosia, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της πενταετούς θητείας του στην Κύπρο.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ κ. Στέφανος Στεφάνου, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Γιώργος Σαββίδης, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Μάκης Κεραυνός, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιάννης Παναγιώτου, η Υφυπουργός Πολιτισμού κα. Βασιλική Κασσιανίδου, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης κα. Θεοδώρα Κωνσταντινίδου, καθώς και διακεκριμένοι εκπρόσωποι της κυπριακής κυβέρνησης, της Βουλής, των πολιτικών κομμάτων, του διπλωματικού σώματος, του επιχειρηματικού κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης προβλήθηκε ένα ειδικά επιμελημένο βίντεο, το οποίο παρουσίασε τις σημαντικότερες στιγμές της θητείας του Πρέσβη Liu Yantao στην Κύπρο, από την άφιξή του εν μέσω της πανδημίας COVID-19 έως και την ολοκλήρωση της αποστολής του σήμερα.

Στον λόγο του, ο Πρέσβης εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την Κυπριακή Δημοκρατία και τον κυπριακό λαό για τη στήριξη, τη συνεργασία και τη φιλία που εισέπραξε όλα αυτά τα χρόνια. Αναφερόμενος στο έργο της Πρεσβείας, σημείωσε ότι η θητεία του επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της «γέφυρας φιλίας και συνεργασίας» μεταξύ Κίνας και Κύπρου, στόχος που, όπως τόνισε, επιτεύχθηκε χάρη στη στενή συνεργασία των δύο χωρών.

Ο Πρέσβης υπογράμμισε τη διαρκώς ενισχυόμενη πολιτική αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ Κίνας και Κύπρου, υπενθυμίζοντας την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων σε Στρατηγική Εταιρική Σχέση το 2021 και τη συνεπή αλληλοστήριξη σε ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα εκατέρωθεν. Αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική πρόοδο της πρακτικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του διμερούς εμπορίου και της συμβολής κινεζικών επιχειρήσεων στην ψηφιακή μετάβαση και τις υποδομές της Κύπρου.

Επιπλέον, ανέδειξε την ακμάζουσα πολιτιστική και ανθρωποκεντρική συνεργασία των τελευταίων ετών, καθώς και την επίδραση της πολιτικής απαλλαγής από θεώρηση εισόδου για Κύπριους πολίτες, η οποία ενίσχυσε ουσιαστικά τις επαφές και τα ταξίδια μεταξύ των δύο λαών.

Σε προσωπικό τόνο, ο Πρέσβης Liu Yantao μοιράστηκε αναμνήσεις από τα ταξίδια του σε πόλεις και χωριά της Κύπρου, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τον πολιτισμό του νησιού και τη θερμή φιλοξενία που συνάντησε, σημειώνοντας ότι «έχει ερωτευθεί αυτό το νησί» και ότι θα κρατήσει για πάντα τις στιγμές που έζησε εδώ.

Κλείνοντας, ο Πρέσβης εξέφρασε τις ειλικρινείς του ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην ενίσχυση της συνεργασίας Κίνας–Κύπρου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι διμερείς σχέσεις θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να εμβαθύνονται, ενόψει και της επετείου των 55 ετών διπλωματικών σχέσεων και της 5ης επετείου της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης το 2026.