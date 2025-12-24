Ραντάρ για την επιτήρηση των συνόρων μας, τεχνολογίες άμυνας, δορυφορικά συστήματα που προειδοποιούν για πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και άλλες καταστροφές, αναμένεται να αναπτύξουν από κοινού Κύπρος και Ελλάδα. Οι δύο χώρες, πριν λίγες ημέρες, υπέγραψαν μνημόνιο για τη συνεργασία τους σε προηγμένες τεχνολογίες που σχετίζονται με τον στρατιωτικό εξοπλισμό, τις τηλεπικοινωνίες και τη διαχείριση κρίσεων. Πρόκειται για μνημόνιο μεταξύ της Ελληνικής Ένωσης Διαστημικής Βιομηχανίας και του Κυπριακού Συνδέσμου Διαστημικής Βιομηχανίας (CSIA), ανέφερε στον «Φ» η πρόεδρος του κυπριακού συνδέσμου, Μαρία Κωνσταντίνου. Η σύμπραξη στον τομέα του διαστήματος, υπογραμμίζει είναι εξαιρετικής σημασίας, ενδυναμώνει τις δύο χώρες και ενισχύει τη θέση τους στον παγκόσμιο χάρτη, προσελκύοντας συνεργασίες άλλες χώρες.

Από τη συνεργασία αυτή, επισημαίνει η κ. Κωνσταντίνου, μπορεί να αναπτυχθούν, μεταξύ άλλων, τεχνολογίες που προσφέρουν λύσεις εθνικής στρατηγικής σημασίας.

>> Εφαρμογές γεωεπισκόπησης (Earth Observation): Δημιουργία δορυφορικών εφαρμογών για γεωργικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς, όπως η ακριβής γεωργία, η χαρτογράφηση καλλιεργειών, η διαχείριση υδάτινων πόρων και η παρακολούθηση αποψίλωσης δασών, λύνοντας στρατηγικά ζητήματα βιωσιμότητας και τροφικής ασφάλειας στον ελληνικό χώρο.

Ιδιαίτερα στον αμυντικό τομέα, η ανάπτυξη ενός μικρού δικτύου δορυφόρων με πολυφασματική απεικόνιση (multi-spectral imaging) και ραντάρ συνθετικού ανοίγματος (synthetic aperture radar) θα επιτρέψει προηγμένες εφαρμογές επιτήρησης συνόρων, θαλάσσιας ασφάλειας και στρατιωτικής πληροφορίας. Θα παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για ταχεία ανταπόκριση σε απειλές, για ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και για προστασία στρατηγικών υποδομών, ενισχύοντας σημαντικά την εθνική άμυνα σε ευαίσθητες περιοχές του ελληνικού χώρου.

>> Θαλάσσια παρακολούθηση και ασφάλεια: Ανάπτυξη δικτύου μικροδορυφόρων για ανίχνευση παράνομων δραστηριοτήτων, διαρροών πετρελαίου και παραβιάσεων συνόρων, ενισχύοντας την εθνική ασφάλεια και προστατεύοντας κρίσιμες θαλάσσιες οδούς στον ελληνικό χώρο, όπου η γεωστρατηγική θέση καθιστά απαραίτητη την αυτονομία σε τέτοιες τεχνολογίες.

>> Διαχείριση φυσικών καταστροφών: Δημιουργία AI-ενισχυμένων δορυφορικών συστημάτων για έγκαιρη προειδοποίηση πυρκαγιών, σεισμών και πλημμυρών, λύνοντας κρίσιμα ζητήματα ανθεκτικότητας στον ελληνικό χώρο, όπου φυσικές καταστροφές προκαλούν τεράστιες οικονομικές απώλειες και απειλούν την εθνική σταθερότητα.

>> Πλατφόρμα Επικοινωνιών και Πλοήγησης: Υβριδικά συστήματα για ανεξάρτητη συνδεσιμότητα και πλοήγηση, μειώνοντας την εξάρτηση των δύο χωρών από ξένα δίκτυα και ενισχύοντας την εθνική ανθεκτικότητα σε κρίσεις. Τα εν λόγω συστήματα, αναφέρει η κ. Κωνσταντίνου, είναι πολύ σημαντικά για τον ελληνικό χώρο με τις εκτεταμένες νησιωτικές και θαλάσσιες περιοχές.

Με αυτή τη συμφωνία, Ελλάδα και Κύπρος θέτουν τις βάσεις για λύσεις εθνικής στρατηγικής σημασίας, αξιοποιώντας γεωστρατηγική θέση και τεχνογνωσία για οικονομική ανάπτυξη, εθνική ασφάλεια και περιβαλλοντική προστασία.

>> Προηγμένα υλικά για δορυφόρους: Ανάπτυξη ελαφρύτερων και ανθεκτικότερων σύνθετων υλικών, που βελτιώνουν την απόδοση δορυφόρων και μειώνουν το κόστος, συμβάλλοντας στην εθνική τεχνολογική αυτονομία και στην ανταγωνιστικότητα του ελληνισμού σε στρατηγικούς τομείς, όπως η Άμυνα και η Ενέργεια.

Προσέλκυση συνεργασιών με Ισραήλ, Αίγυπτο, Ινδία

Η υπογραφή του μνημονίου, εξηγεί η κ. Κωνσταντίνου, αποτελεί πρωτοβουλία που προάγει τη στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου «σε έναν τομέα στρατηγικής σημασίας και μεγάλης δυναμικής, ο οποίος δεν είναι άλλος από το διάστημα».

Οι διαστημικές τεχνολογίες, επισημαίνει, επηρεάζουν καθοριστικά την οικονομία, την ασφάλεια, την άμυνα, τις επικοινωνίες και την παρατήρηση της γης. «Οι δύο χώρες ενώνουν τις δυνάμεις τους. Με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και των συμπληρωματικών δυνατοτήτων των δύο οικοσυστημάτων, δημιουργώντας ένα ισχυρό πλαίσιο συνεργασίας που αναδεικνύει το διάστημα ως πυλώνα εθνικής και περιφερειακής ισχύος».

Οι δύο φορείς τις διαστημικής βιομηχανίας, οι οποίοι απολαμβάνουν την αναγνώριση των κρατών τους, δημιουργούν μια ανταγωνιστική, εξωστρεφή διαστημική αλυσίδα, η οποία απευθύνεται και στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.

Δεν αποκλείεται, επισημαίνει η κ. Κωνσταντίνου, να δούμε συνεργασίες Ελλάδας – Κύπρου, με χώρες όπως το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Ινδία.

«Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων και στην τεχνολογία μικροδορυφόρων, έναν τομέα που αποτελεί αιχμή για τηλεπισκόπηση, επικοινωνίες, πλοήγηση και εφαρμογές άμυνας και ασφάλειας. Μέσα από κοινές δράσεις, κοινοπραξίες, συμμετοχή σε προγράμματα της ESA και άλλων διεθνών οργανισμών, αλλά και κοινή παρουσία σε εκθέσεις, δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για αύξηση των εξαγωγών, της απασχόλησης και της τεχνολογικής ανάπτυξης των ελλαδικών και κυπριακών επιχειρήσεων», επισημαίνει.

Τι περιλαμβάνει το μνημόνιο

Το μνημόνιο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει θεματικά εργαστήρια, ανταλλαγή και από κοινού αξιοποίηση τεχνογνωσίας μεταξύ των ελλαδικών και κυπριακών φορέων προς υποστήριξη των κρατικών πολιτικών και στρατηγικών πρωτοβουλιών, τριμερείς συνεργασίες με χώρες υψηλής διαστημικής τεχνογνωσίας, καθώς και επενδύσεις στην πιστοποίηση προϊόντων.

«Μέσω αυτών των ενεργειών, το διάστημα μετατρέπεται σε ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης, καινοτομίας, ασφάλειας και διεθνούς προβολής. Η σημασία της συμφωνίας είναι πολλαπλή: Ενισχύει τη στρατηγική αυτονομία, θωρακίζει τις διαστημικές, αμυντικές και τεχνολογικές δυνατότητες, δημιουργεί ευκαιρίες για τη βιομηχανία και τη νέα γενιά επιστημόνων. Παράλληλα, τοποθετεί την Κύπρο και την Ελλάδα ανάμεσα στους αξιόπιστους παίκτες του διεθνούς διαστημικού οικοσυστήματος. Η συνεργασία αυτή αποδεικνύει ότι, όταν υπάρχει κοινό όραμα και στρατηγική σύμπλευση, οι δύο χώρες μπορούν να πολλαπλασιάσουν τη δύναμή τους».

Η υπογραφή του μνημονίου δεν είναι τερματικός σταθμός, υπογραμμίζει ακόμη η κ. Κωνσταντίνου. Είναι η αρχή μιας νέας εποχής, όπου το διάστημα γίνεται ευκαιρία και εργαλείο προόδου, ενισχύοντας την ασφάλεια, την καινοτομία και τη διεθνή παρουσία Ελλάδας και Κύπρου.

Η πρόεδρος του CSIA, ανέφερε ακόμη, πως η υπογραφή του μνημονίου δεν αποτελεί μια τυπική πράξη, αλλά μια σαφή και δεσμευτική δήλωση πρόθεσης για στενή, ουσιαστική και μακροπρόθεσμη συνεργασία.

Εξάλλου, είπε, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Διαστημικής Βιομηχανίας, από τα πρώτα του βήματα, είχε ως ξεκάθαρο όραμα να λειτουργήσει ως πλατφόρμα ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ ελλαδικών και κυπριακών εταιρειών, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη, τον συντονισμό και τον κοινό στρατηγικό προσανατολισμό, τόσο στον διαστημικό όσο και στον αμυντικό τομέα.

«Οι ισχυρές συνεργασίες δεν οικοδομούνται μόνο πάνω σε τεχνολογίες και συμβάσεις, αλλά πρωτίστως πάνω στην εμπιστοσύνη, την ανθρώπινη επαφή και το κοινό όραμα», κατέληξε η κ. Κωνσταντίνου υποδεικνύοντας τους δεσμούς των δύο χωρών.