Σεισμό μεγέθους 3,1 Ρίχτερ κατέγραψε τα ξημερώματα, στις 3:45, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Ο σεισμός είχε επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου με εστιακό βάθος 20 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού.

Ο σεισμός αυτός σχετίζεται με τους δύο ισχυρούς σεισμούς (M5.2 και Μ5.3) που είχαν εκδηλωθεί στις 12 Νοεμβρίου 2025 και την σεισμική ακολουθία που ξεκίνησε από τότε, με την γένεση >300 σεισμών στην ίδια περιοχή. Η ακολουθία εξελίσσεται ομαλά, αλλά το γεγονός αυτό δεν αποκλείει την εκδήλωση άλλων αισθητών σεισμών, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σημειώνεται, ακόμη, ότι τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και ώρα 19:06 σημειώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 3.0 με επίκεντρο την περιοχή του Αναλιόντα, 18 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λευκωσίας, με εστιακό βάθος 45 χιλιομέτρων, ο οποίος έγινε αντιληπτός από κατοίκους των επαρχιών Λευκωσίας και Λάρνακας.

H πληροφόρηση για τη σεισμικότητα του χώρου της Κύπρου δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Σεισμολογικού Κέντρου www2.gsd-seismology.org.cy

KYΠE