Νέες σεισμικές δονήσεις, ακόμη και μεγαλύτερης εντάσεως από τα περίπου 5,3 Ρίχτερ που ταρακούνησαν την Κύπρο το πρωί και το απόγευμα, αναμένει ο διευθυντής του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, Χριστόδουλος Χατζηγεωργίου. Όπως υπογράμμισε στο philenews, σε βάθος δύο ημερών θα ξεκαθαρίσει εάν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό, ενώ στο μεταξύ φαίνεται πως θα υπάρχει έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Έχουμε κατά καιρούς σεισμούς των 5,6 και 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, επισημαίνει ο κ. Χατζηγεωργίου και προσθέτει πως «όσο ψηλότερα τα Ρίχτερ, τόσο και πιο σπάνιος ο σεισμός».

Αναφορικά με τους μεγάλους σημερινούς σεισμούς, υπογραμμίζει πως τα 5,3 Ρίχτερ θεωρούνται μέτριου μεγέθους. «Δεν είναι καταστροφικοί σε αυτή την ένταση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Κύπρος βρίσκεται σε μια σεισμογενή περιοχή», υπογράμμισε.

Ο πρώτος σεισμός, επεσήμανε ακόμη, έδωσε αμέσως μετασεισμούς. «Ήταν πολύ έντονη η μετασεισμική δραστηριότητα», είπε και καθησύχασε πως οι μετασεισμοί θα μειώνονται με την πάροδο του χρόνου. «Αναμένουμε βεβαίως να δούμε τι ακολουθεί», είπε και ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει τρόπος να προβλεφθούν οι μελλοντικοί σεισμοί. «Θα χρειαστούμε έως και δύο μέρες ώστε να διαφανή εάν κάποιος από αυτούς ήταν ο κύριος σεισμός».

Ο κ. Χατζηγεωργίου κάλεσε τους πολίτες να είναι ψύχραιμοι και να δρουν σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας, τόσο κατά τη διάρκεια μιας δόνησης όσο και αμέσως μετά.

Το ενδεχόμενο για τσουνάμι

Δεν υπήρξε κίνδυνος για τσουνάμι, αναφέρει ακόμη ο κ. Χατζηγεωργίου. Αυτό, όπως εξηγεί, προκύπτει από δύο παράγοντες. Αφενός το μέγεθός του σεισμού δεν ήταν τόσο μεγάλο για να το προκαλέσει και αφετέρου το επίκεντρο της δόνησης ήταν στην ξηρά και όχι στην θάλασσα.

«Δεν ήταν τέτοιο το μέγεθος του σεισμού για να προκληθεί υποθαλάσσια κατολίσθηση», ανέφερε συγκεκριμένα. Ξεκαθάρισε, παράλληλα, πως το τσουνάμι γεννιέται συνήθως από «αβαθής» σεισμούς, δηλαδή, που το εστιακό τους βάθος είναι έως τα 10 χιλιόμετρα.