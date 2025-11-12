Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε πριν από λίγο στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τις αναφορές πολιτών ο νέος σεισμός ήταν πολύ πιο έντονος από τον προηγούμενο και με μεγαλύτερη διάρκεια. Πολύ έντονος ήταν σε Πάφο και Λευκωσία, ενώ στην επαρχία Λάρνακας έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο κέντρο της πόλης αλλά και σε κοινότητες. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή τόσο στην επαρχία Λεμεσού όσο και στις πλείστες περιοχές της ελεύθερης Αμμόχωστου. Τονίζεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (ΕΜΣΚ), η ένταση του σεισμού ήταν μεταξύ 5,3 και 5,9 Ρίχτερ.

H δόνηση σημειώθηκε 15 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου και είχε εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρα.

Λίγα λεπτά μετά αναθεώρησε την εκτίμησή του σε 5,3 Ρίχτερ.

Στο μεταξύ οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 5,6 Ρίχτερ.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το ΕΜΣΚ, ακολούθησε μετασεισμός 3,6 Ρίχτερ με επίκεντρο την Πάφο.

Αναμονή για την επίσημη εκτίμηση

Ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, Χριστόδουλος Χατζηγεωργίου, επιβεβαίωσε στο ΚΥΠΕ ότι σημειώθηκε νέος σεισμός, που εκτιμάται ότι ήταν έντασης γύρω στα 5 Ρίχτερ, αλλά θα πρέπει να μελετηθεί για να επιβεβαιωθεί το ακριβές μέγεθος του.

Το πρωί είχε σημειωθεί σεισμός ισχύος 5,3 ρίχτερ, με εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα, με επίκεντρο την Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων στην επαρχία Πάφου.

Ερωτηθείς αν ο σεισμός αυτός ήταν μεγαλύτερης ισχύος από αυτόν που σημειώθηκε το πρωί, ο κ. Χατζηγεωργίου είπε ότι «ακόμα δεν ξέρουμε, πιθανόν να είναι ελαφρώς πιο χαμηλός».

«Υπάρχει μια ακολουθία μετασεισμών και σεισμών από το πρωί, που πρέπει να μελετηθεί», ανέφερε. Όπως είπε, αναμένεται να συνεχιστούν οι σεισμοί, και το φαινόμενο παρακολουθείται από το σεισμολογικό κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.

Στην εφαρμογή του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου καταγράφονται πάνω από 12 μετασεισμοί από το πρωί, που κυμαίνονται από 2,2 μέχρι 4,1 ρίχτερ.

Η είδηση ανανεώνεται…