Θα σας πω την «ιστορία» ενός κομματιού μουσικής που, όταν μαζεύονται μαύρα σύννεφα από πάνω μου, το βάζω στην διαπασών. Είναι το βασικό θέμα της αριστουργηματικής ταινίας «Η Λίστα του Σίντλερ», που σκηνοθέτησε το 1993 ο σπουδαίος Στίβεν Σπίλμπεργκ. Ο οποίος επέλεξε τον Τζον Ουίλιαμς να γράψει τη μουσική.

Σας παραθέτω τον σύνδεσμο (link) από το YouTube όπου, όπως θα δείτε, η κάμερα εστιάζεται συχνά στο πρόσωπο μιας γυναίκας, της Davida Scheffers που παίζει αγγλικό κόρνο. Σε όλη τη διάρκεια του κοντσέρτου, τρέχουν συνεχώς δάκρυα από τα μάτια της.

Η Davida, που έζησε το όνειρό της κερδίζοντας έναν διαγωνισμό και την ευκαιρία να παίξει με την Ορχήστρα της Ολλανδίας, πάσχει από μια εξαιρετικά επώδυνη νευρομυϊκή πάθηση που εκτροχίασε την καριέρα της και πίστευε ότι δεν θα ξαναέπαιζε ποτέ σε επαγγελματική ορχήστρα… Στο συγκεκριμένο κοντσέρτο, έπαιζε και έκλαιγε ταυτόχρονα. Από χαρά.

Και στο βάθος, όπως θα δείτε στο βίντεο, μια νεαρή ξανθιά κοπέλα είναι κόρη της, η Simone Lamsa και εκείνη τη μέρα γινόταν 18 ετών. Η χαρά, κέρδισε…

Καλή ακρόαση και καλή εβδομάδα.

Τώρα, θα σας «κεράσω» τώρα μια γλυκιά και ευεργετική… αμαρτία!

Ένα βιβλίο, που με έχει προδιαθέσει όμορφα. Κατ’ αρχάς με τον τίτλο του.

«ΦΑΤΕ ΤΟ ΠΑΓΩΤΟ ΣΑΣ»: Έξι απλοί κανόνες για μια μακρά και υγιή ζωή

Από τον δρα Ezekiel J. Emanuel, MD, 69 ετών. Όλοι τον ξέρουν ως Ζέκι. Κλινικός ιατρός, εξέχων βιοηθικός, ογκολόγος και ειδικός σε θέματα Πολιτικής της Υγείας. Αντιπρύτανης στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και διευθύνει το Πρόγραμμα για Παγκόσμιες Πρωτοβουλίες.

Το «Φάτε το Παγωτό Σας», είναι ένα μικρό, ευκολοδιάβαστο, αλλά και δυνατό βιβλίο, γραμμένο, μάλιστα, από έναν από τους κορυφαίους γιατρούς της Αμερικής. Περιγράφεται ως «ένας έγκυρος, αξιόπιστος, πρακτικός και διασκεδαστικός οδηγός για να ζήσετε μια πλήρη και υγιή ζωή».

Θέτει, όμως και κανόνες ο γιατρός. Τον πρώτο και πιο βασικό από όλους είναι: Μην είστε βουλιμικοί και λαίμαργοι. Ακόμα και το απλό και αγνό παγωτό ενέχει κινδύνους.

Δεν αρκείται μόνο σε αυτά. Υπενθυμίζει τις γενικές αρχές της Ιατρικής που, για κάθε «γλυκιά αμαρτία», το υπέρτερο όλων των «φαρμάκων» είναι: Η καλή διατροφή, η άσκηση και η κοινωνικοποίηση. Αυτό, προσθέτει, είναι εξαιρετικά ευεργετικό για τους ηλικιωμένους που, όσο περνούν τα χρόνια, τείνουν να κλείνονται στο σπίτι και στον εαυτό τους.

Θα πει κάποιος: Μα οι περισσότεροι φίλοι και φιλενάδες τους έχουν «φύγει». Ναι, αλλά η «απάντηση» δεν είναι το κλείσιμο, και η απόσυρση.

Κάντε μια επίσκεψη σε κάποιον δικό σας. Και πάρτε του/της ένα ωραίο παγωτό να το μοιραστείτε μαζί!

Μη ξεχνάτε: Καλοκαίρι μπαίνει. Κι απ’ ότι ξέρω, από ιδία εμπειρία, η Κύπρος έχει από τα ωραιότερα παγωτά στον κόσμο. Με ονοματεπώνυμο, μάλιστα. Τα ξενόφερτα, αφήστε τα!…

Ας κάνουμε τώρα τον γύρο του κόσμου, ξεχωρίζοντας μερικά Πρόσωπα της Εβδομάδας.

> Ορκίστηκε την περασμένη εβδομάδα ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγκιάρ, 45. Στην πρώτη επίσημη ομιλία του, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του, απευθύνθηκε στους χιλιάδες πολίτες της χώρας που τόλμησαν να επικρίνουν και να αποδοκιμάσουν τον απερχόμενο Βίκτωρα Όρμπαν, 62. Πολλοί από αυτούς γεύτηκαν στο πετσί τους τον αυταρχισμό του. Για παράδειγμα, είχε βάλει στο στόχαστρο, με τις εύλογες όπως φαντάζεστε μεθόδους του, τις κοινωνικές ομάδες που αναδείκνυαν την αντιδημοκρατικότητά του και, βεβαίως, τα Μέσα Ενημέρωσης που τολμούσαν να το ασκήσουν κριτική.

> Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα (;) του Βλαντίμιρ Πούτιν να οριστεί ως διαμεσολαβητής της ΕΕ στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις (όποτε και εάν γίνουν!), ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ.