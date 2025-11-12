Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Κύπρο γύρω στις 11:30 το πρωί, αναστατώνοντας τους πολίτες σε διαφορές περιοχές του νησιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για σεισμική δόνηση 5,7 Ρίχτερ, ενώ ακολούθησαν και ακόμη εφτά μετασεισμοί.

Οι πρώτες αναφορές από το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) αναφέρουν πως ο σεισμός των 5,7 Ρίχτερ είχε ως επίκεντρο περιοχή 50 χιλιόμετρα δυτικά της Λεμεσού και 18 χιλιόμετρα βόρια της Πάφου. Το εστιακό βάθος ήταν 21,2 χιλιόμετρα.

Οι επόμενοι σεισμοί ακολούθησαν με διαφορά λίγων λεπτών και μετρώνται ως εντάσεως 3,5 Ρίχτερ, 3,6 Ρίχτερ, 4,7 Ρίχτερ, 2,3 Ρίχτερ, 2,5 Ρίχτερ, 3,9 Ρίχτερ, 2,9 Ρίχτερ.

Αμέσως μετά τον σεισμό γίνονται αναφορές για προβλήματα στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών.

Στο μεταξύ πολλοί εργαζόμενοι εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και βγήκαν σε εξωτερικούς χώρους, αγωνιώντας για την ασφάλειά τους.

Στα προαύλια των σχολείων βγήκαν και μαθητές, ακολουθώντας τις οδηγίες των εκπαιδευτικών τους για να παραμείνουν ασφαλείς.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, δίνει το μέγεθος του σεισμού στα 5,1 Ρίχτερ.